Oppo Find N6 規格洩露，將比非摺疊 Ultra 更輕薄

Oppo Find N5 於二月發佈，現在 Oppo 正在積極開發其後繼型號，預計將命名為 Find N6。最近在中國有關此款新設備的最新消息被曝光。據悉，Find N6 將配備 8.1 吋折疊顯示屏及 6.6 吋外屏，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，電池容量約為 6,000 mAh。
在攝影方面，Find N6 的後置相機將配備 5,000 萬像素主攝像頭，採用 Sony 的 Lytia LYT-808 1/1.4 吋傳感器，此外還有一個 5,000 萬像素的潛望式長焦相機，具備 3 倍光學變焦功能。指紋傳感器仍然設置在側邊，嵌入電源鍵內部。該款手機將具備高防水等級，並支持無線充電。
有趣的是，據說這款手機將比某款未命名的 Ultra 型號更薄更輕，推測可能是 Find X8 Ultra 或即將推出的 Find X9 Ultra。如果所指的是前者，那麼 Find N6 折疊後的厚度將低於 8.8 毫米，重量則輕於 226 克。考慮到 Find N5 折疊時的厚度為 8.9 毫米，重量為 229 克，這些規格的提升是有可能實現的。
以下為相關規格的詳細資料：
規格
數據
顯示屏（折疊）
8.1 吋
外屏
6.6 吋
處理器
Snapdragon 8 Elite Gen 5
電池容量
6,000 mAh
主攝像頭
5,000 萬像素
潛望式長焦相機
5,000 萬像素，3 倍光學變焦
厚度（折疊）
低於 8.8 毫米
重量
輕於 226 克
