Oppo Pad Air5 將於 12 月 25 日發佈，配備 2.8K 顯示屏及 10,050 mAh 電池

Oppo 將於 12 月 25 日正式發佈 Pad Air5 平板電腦，並於今日提前透露了一些相關資訊，包括其設計，官方圖片已公佈在下方。這款平板電腦配備一塊「2.8K」解析度的螢幕，並內置 10,050 mAh 的電池。

Pad Air5 將提供 Wi-Fi 版及 5G 版本，並有三個 RAM/儲存選項可供選擇：8GB/128GB、8GB/256GB 和 12GB/256GB。

在顏色方面，Pad Air5 將有兩種顏色可供選擇：星光粉 (Starlight Pink) 和太空灰 (Space Grey)。Oppo 已經在中國開始接受 Pad Air5 的預訂，選擇預訂的用戶將獲得一個價值 99 人民幣 (約 $ 14 / HK$ 109) 的免費保護殼，以及一支價值 299 人民幣 (約 $ 42 / HK$ 328) 的免費智能觸控筆。

