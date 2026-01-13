OPPO Reno 15 系列港版傳 1 月底發佈！頂配 512GB 走「親民價」，報價或同步國行？

OPPO 近期在國內及海外市場先後發表了中階主力新作 Reno 15 系列，令不少關注港版推出時程的用家相當期待。最新消息指出，OPPO Reno 15 系列港版最快有望於 1 月底正式在港開賣。據悉今次品牌在定價策略上或有驚喜，傳聞價格將會緊貼國行版本，提升市場競爭力。

傳引入 Pro Max 及 F 兩款型號

根據業界消息人士透露，OPPO 香港計劃於 1 月底前在本地市場推出兩款 Reno 15 系列新品。這兩款產品預計為海外版型號，分別是定位頂配的 OPPO Reno 15 Pro Max 5G（型號為 CPH2811），以及主打入門市場的 OPPO Reno 15 F 5G（型號為 CPH2801）。

在儲存配置方面，為了迎合本地用家對大容量的需求，消息指兩款手機在香港均會傾向提供頂配版本。其中 OPPO Reno 15 Pro Max 5G 預計僅提供 12+512 配置；而雖然海外官網提供多種選項，但港版 Reno 15 F 5G 亦傳出會直接引入 12+512 版本，確保用家擁有充裕的存放空間。

規格對標國行 Pro 版

雖然國內市場並未有 Pro Max 命名型號，但從規格來看，港版 Reno 15 Pro Max 5G 與國行版的 Reno 15 Pro 5G 非常接近。該機預計配備 Dimensity 8450 晶片，螢幕採用 6.78 吋 AMOLED 面板（ 2772 x 1272）。

影像系統是此機的一大賣點，預計搭載由 200MP OIS 主鏡、50MP 廣角及 50MP OIS 長焦組成的三鏡模組。此外，該機還內置 6,500mAh 大容量電池，續航力表現值得關注。

定價預測：有望四千中旬開售

市場最關心的價格部分，由於 Reno 15 Pro Max 5G 規格與國行 Reno 15 Pro 5G 相似，參考目前 OPPO 中國官方網店的資訊，12+512 配置的 Reno 15 Pro 5G 售價為 3,999 人民幣，折合約港幣 $4,450 元。若港版定價確實能緊貼國行，其競爭力將相當不俗。

至於系列另一成員 Reno 15 F 5G，由於國行版本並無直接對應的型號，暫時難以直接參考價格。不過考慮到該機搭載 6 Gen1 處理器，預計將走中至入門的價格路線，為預算有限的用家提供更多選擇。