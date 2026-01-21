OPPO Reno 15 Pro Max 系列即將登陸香港，影像與續航堆料，1月26日上市

文章來源：Qooah.com

OPPO 將在香港正式推出 Reno 15 Pro Max 旗艦手機，而日子都定好埋，1月26日。這款機型的到來，進一步豐富了香港高階 Android 手機市場的選擇，其均衡的規格表現引發行業關注。

外觀與屏幕兼顧質感與體驗，提供暮光金、夜漠棕兩款質感配色，機身厚度僅7.65mm、重量205g，實現大電池與輕薄手感的平衡。配備6.78吋OLED屏幕，解像度達2772×1272，峰值亮度1800尼特，強光下取景清晰；支援120Hz高刷且可智能切換至60、90Hz調節續航，蓋板採用康寧大猩猩玻璃，提升抗刮耐摔性。

性能與續航無短板，搭載 4nm 製程的聯發科天璣8450 八核處理器，搭配 12GB LPDDR5X RAM + 512GB UFS3.1 ROM 組合，滿足多任務與大型應用需求。內置 6500mAh 大容量電池，配套 80W 有線超級快充與 50W 無線充電，高效補能告別焦慮，同時支援單實體 SIM+eSIM 雙模，適配多樣化網絡需求。

影像系統是核心升級點，針對性解決用戶拍攝痛點。後置5000萬像素超廣角（f/2.0光圈）、2億像素主鏡（f/1.8光圈，OIS防抖）、5000萬像素長焦（f/2.8光圈，OIS防震）三鏡，前置5000萬像素鏡頭（100°視野），全焦段覆蓋。支援4K 60fps 錄像、雙錄模式與 HDR 拍攝，兼顧清晰度與動態範圍。

作為定位高階的全能旗艦，該機在硬件堆料與實用功能間找到平衡，對於熱衷短影片創作的群體，其影像與續航表現極具吸引力。