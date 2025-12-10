Oppo Reno 15c 上線資料顯示搭載 Snapdragon 7 Gen 4，提供多款顏色選擇及 RAM/儲存變體

Oppo Reno 15c 確認將於本月稍後在中國發佈，雖然公司尚未透露有關該手機的具體信息。Oppo 在上個月的 Reno 15 和 Reno 15 Pro 發佈活動中首次釋出該設備的預告。隨著官方公告的臨近，Reno 15c 已經在中國電信的數據庫中列出。

根據這份列表，Reno 15c 的主要規格、RAM/儲存變體以及顏色選項已經公佈。該設備將搭載 Snapdragon 7 Gen 4 SoC（SM7750），並提供 12GB/256GB 及 12GB/512GB 的選擇。

在顯示方面，這款手機配備了一塊 6.59 吋 AMOLED 螢幕，解析度為 1.5K，面板可能支持 120Hz 的刷新率。此外，該列表還顯示，Reno 15c 將運行基於 Android 16 的 ColorOS 16。

在攝影方面，該設備前置搭載了一顆 5000 萬像素的自拍鏡頭。至於後置攝像頭，Reno 15c 配備了一顆 5000 萬像素的主鏡頭，還有另一顆 5000 萬像素的長焦鏡頭和一顆 800 萬像素的超廣角鏡頭。

根據資料，Oppo Reno 15c 將提供 Aurora Blue、Academy Blue 與 Starlight Bow 三種顏色選擇。

