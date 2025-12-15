Oppo Reno 15c 正式發佈，搭載 Snapdragon 7 Gen 4 SoC，配備最高 12GB RAM 和 512GB 存儲

Oppo 最近在中國正式發佈了 Reno 15c。這款手機最初在去年十一月的 Reno 15 和 Reno 15 Pro 發佈會上有所預告。Oppo Reno 15c 採用 Snapdragon 7 Gen 4 處理器，配備高達 12GB 的 LPDDR5X RAM 和 512GB 的 UFS 3.1 存儲。

該手機配備了一塊 6.59 吋的平面 AMOLED 顯示屏，刷新率為 120Hz，解析度達 2760×1256 像素。這塊面板的峰值亮度可達 1,200 尼特，並內置顯示屏光學指紋掃描器，提升了安全性與便捷性。

在攝影方面，Reno 15c 後置三鏡頭系統，包括一顆 5,000 萬像素的 Sony LYT-600 主廣角鏡頭、一顆 5,000 萬像素的 Samsung JN5 潛望式長焦鏡頭，以及一顆 800 萬像素的 Sony IMX355 超廣角鏡頭。自拍時則配備了另一顆 5,000 萬像素的鏡頭。

手機內建 6,500mAh 電池，支持高達 80W 的快速充電。其重量為 197 克，厚度為 7.89mm。Reno 15c 運行基於 Android 16 的 ColorOS 16，並提供若干人工智能功能。

其他規格方面，該手機支持雙頻 Wi-Fi 6、NFC、藍牙 5.4、紅外線發射器、立體聲揚聲器，並且在防水和防塵方面具備 IP69 等級。

目前，Oppo Reno 15c 在中國已經開始接受預訂，並將於 12 月 19 日正式開售。它提供 Aurora Blue、College Blue 和 Starlight Bow 三種顏色。價格方面，12GB/256GB 版本定價為人民幣 2,899 元（約 $410 / HK$ 3,198），而 12GB/512GB 版本則為人民幣 3,199 元（約 $450 / HK$ 3,492）。

版本 價格 (人民幣) 價格 (美元) 價格 (港元) 12GB/256GB 2,899 $410 約 HK$ 3,198 12GB/512GB 3,199 $450 約 HK$ 3,492

