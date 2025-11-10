鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
OPPO Reno15系列發佈日已定，官方稱其為「試衣神器」
OPPO 官方已正式宣佈，Reno15 系列將於11月17日晚上7點與大家見面。此次新機配色以純淨的白色為基調，結合了芭蕾運動風格的蝴蝶結點綴，機身上還融入了細碎的星光元素，整體視覺既清新又不失靈動。
從外觀來看，真機造型與早前網絡曝光的信息基本吻合。其後鏡模組採用了與 iPhone 相似的冷雕工藝，相較於常規的熱彎玻璃或金屬裝飾，質感表現更為出色。
在功能方面，Reno15系列帶來了一項名為「前後同拍實況」的創新玩法。據 Reno 產品經理張若星介紹，開啓該功能後，手機前後攝像頭可同時工作，用戶能夠將自己的影像與拍攝的服裝實時合成，輕鬆搭配試穿效果，被不少網友稱為「試衣神器」。
此次發佈的 Reno15系列至少包含 Reno15 與 Reno15 Pro 兩款機型。Reno15 配備了一塊 6.32吋 1.5K 小屏，搭載天璣8450 處理器，前置 5000萬像素鏡頭，後置則包括 2億像素主鏡、5000萬超廣角及 5000萬潛望長焦，並支援 IP68 與 IP69 級別的全面防水。而 Reno15 Pro 則採用 6.78吋 1.5K 大直屏，同樣搭載天璣8450 處理器，鏡頭規格與標準版一致，並額外加入了 50W 無線充電功能。
