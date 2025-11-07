iHerb雙11優惠全網限時74折
OPPO Reno15系列發佈日期已定，今代難道是蝴蝶姬？
文章來源：Qooah.com
OPPO 官方宣佈將在11月10日發佈 OPPO Reno15 系列機型，並放出了預熱海報。
海報出現了一個人影，推測依舊是由宋雨琦代言。此外還有一個碩大的星光蝴蝶結，可能暗示會有紫色調搭配特殊工藝配色。
上一代 OPPO Reno14 系列的主打配色為夢幻人魚姬，採用行業首創的流光幻影工藝，後蓋有著類似魚尾的紋理，能隨著光線和角度進行變換，十分夢幻絢麗。此次 OPPO Reno15系列的新工藝配色相信會有不一樣的呈現。
@數碼閒聊站 展示了 OPPO Reno15 真機的 Deco 實拍，可以看到採用的 iPhone 同款冷雕工藝，對比熱彎玻璃和金屬質感更佳。
OPPO Reno15系列將至少推出 Reno15、Reno15 Pro 兩款機型。
OPPO Reno15 採用 6.32吋 1.5K 直屏，搭載天璣8450 處理器。拍攝方面採用前置 5000萬像素單鏡，後置 2億像素主鏡+5000萬超廣角鏡頭+5000萬潛望長焦鏡頭。支援IP68+IP69滿級防水。
OPPO Reno15 Pro採用 6.78吋 1.5K 直屏，搭載相同的天璣8450 處理器。拍攝方面採用前置 5000萬像素單鏡，後置2億像素主鏡+5000萬超廣角鏡頭+5000萬潛望長焦鏡頭。支援IP68+IP69滿級防水，和 50W 無線充電。
