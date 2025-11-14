OPPO Reno15 國際版規格曝光 晶片、鏡頭與電池全面升級!

根據最新消息指出，Oppo Reno15 的國內版本與國際版本將會出現明顯分別。國內市場的 Reno15 系列已確定於11月17日正式發表，而近日透過多項認證文件資料，也確認了 Reno15 Pro 將會在海外市場推出。

消息來源透露，標準版 Reno15 同樣會進軍全球市場，包括印度在內，預計將於2026 年 2 月前正式亮相。不過值得留意的是，國際版 Reno15 在規格配置上與國內版本並不完全相同。

據悉國際版 Reno15 將採用 6.59 吋 OLED 螢幕，支援「1.5K」解像度與 120Hz 更新率，並採用螢幕下指紋辨識技術。

相機系統則包括 5000 萬畫主鏡頭 + 800 萬畫超廣角鏡頭，以及支援 3.5 倍光學變焦的 5000 萬畫長焦鏡頭，自拍鏡頭同樣為 5000 萬畫。電池容量為 6500 mAh，支援 80W 有線充電。

在核心配置方面，國際版將配備 Snapdragon 7 Gen 4 處理器，與國內版配備的晶片有所不同。此外，國際版的螢幕尺寸較大，電池容量也比國內版多了 300 mAh。而在相機模組中，僅有長焦鏡頭與自拍鏡頭與國內版相同，主鏡頭及超廣角鏡頭均有所分別。系統方面則預期會搭載 Android 16 與 ColorOS 16。