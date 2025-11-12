OPPO Reno15 系列規格全面曝光！ 2億像鏡頭 + 6200mAh 大電量

據內地最新消息指出，OPPO 即將推出的 Reno15 系列已正式確認於 11 月 17 日在國內市場發表。繼官方早前公開手機設計、配色及配置後，近日更在中國電訊商的產品頁面上，提前曝光了 Reno15 及 Reno15 Pro 的詳細規格。

根據中國電信網站流出的資料，Reno15 將配備 6.32 吋 OLED 螢幕，解像度為 2640 x 1216，並支援 120Hz 更新率；而 Reno15 Pro 則採用較大的 6.78 吋 OLED 螢幕，同樣具備 120Hz 流暢更新率。兩款機型均採用一體成型鋁合金邊框，質感與耐用度同步提升。

性能方面，Reno15 與 Reno15 Pro 皆搭載聯發科 Dimensity 8450 處理器，電池容量方面，Reno15 內建 6,200mAh，Reno15 Pro 則略高一些，為 6,300mAh，續航表現值得期待。

鏡頭配置同樣亮眼，Reno15 將配備 2 億像主鏡頭 + 5000 萬像超廣角及 5000 萬像素長焦鏡頭，前置自拍鏡頭亦達 5000 萬像。而 Reno15 Pro 的相機系統亦與標準版看齊，主打全焦段高像素攝影體驗。