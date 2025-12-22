Oppo Reno15 FS 5G 價格 €459.90，配備 6.57 吋 AMOLED 螢幕及 Snapdragon 6 Gen 1 處理器

在我們等待 Reno15 和 Reno15 Pro（及/或 Reno15 Pro Max 和/或 Reno15 Pro Mini）進軍歐洲的同時，歐洲的一些零售商已經開始列出 Reno15 FS 5G 的預訂，儘管該設備尚未有庫存。這款手機的售價為 €459.90，以下是這筆金額所獲得的配置。

Reno15 FS 5G 配備一塊 6.57 吋 1080 x 2372 像素的 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率，搭載 Snapdragon 6 Gen 1 處理器，並配有 8GB RAM 和 512GB 可擴展存儲。手機的後置攝像頭系統為三攝設計，主攝為 5,000 萬像素，輔助攝像頭為 800 萬像素（可能是超廣角），還有一顆 200 萬像素的裝飾性第三感應器（可能是微距攝像頭或深度感應器）。

自拍方面，手機配備一顆 5,000 萬像素的「超廣角」前置攝像頭，擁有 100 度的視場角。為了保持電力供應，該設備內置一塊 6,500 mAh 的電池，支持 80W 有線充電，並承諾在 1,600 次充電循環後仍能保持超過 80% 的初始容量。

該手機運行 Android 16，並在其上搭載 ColorOS 16，具備 IP68 防塵防水等級。尺寸方面，手機的尺寸為 158.2 x 74.9 x 8.14 mm，重 189 克。顏色方面，該設備提供了極光藍選擇。

另外，若有人對圖片中手機旁邊的 TWS 耳機感到好奇，目前尚不清楚其用途，這也是目前唯一一張手機的圖片。或許未來會有促銷活動，讓消費者可以獲得耳機的搭配？時間會告訴我們答案。

