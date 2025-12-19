Oppo Reno15 Pro Max 可能在 Geekbench 現身，搭載 MediaTek Dimensity 8450 和 12GB RAM

Oppo 已經在中國推出了 Reno15 和 Reno15 Pro，但有關 Reno15 Pro Max 的傳聞仍在持續，該型號尚未正式發佈。根據最新消息，這款手機可能已在 Geekbench 數據庫中出現，型號為 CPH2811。它搭載的處理器與 Reno15 和 Reno15 Pro 相同，均為 MediaTek Dimensity 8450 SoC，而在進行基準測試的原型機上，則配備了 12GB RAM。

這款手機將從一開始便運行 Android 16，並搭載 ColorOS 16。至於 Reno15 Pro Max 的具體情況仍不明朗，或許這款手機將僅在全球市場推出，否則為何不與其他兩款手機一同在中國發佈呢？更令人困惑的是，10 月底曾有傳聞指出 Reno15 Pro Max 將只限於中國市場。

然而，Oppo 型號命名中以「CPH」開頭的型號，通常是針對中國以外的市場。據說，Reno15 Pro Max 會搭載與 Reno15 Pro 相同的規格，除了處理器外（據稱將搭載 Dimensity 9400），這使得情況變得更加複雜。隨著更多資訊的出現，將會進一步了解這款手機的發展動向。

