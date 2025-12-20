Oppo Reno15 Pro Mini 將於本月或明年一月發佈，搭載 Dimensity 8450 SoC 和 6.32 吋 120Hz OLED 顯示屏

Oppo 的 Reno15 系列目前包括三款智能手機——Reno15、Reno15 Pro 和 Reno15c。近期有傳聞提到 Reno15 Pro Max，現在又有消息指出 Reno15 Pro Mini 預計將於本月或明年一月在印度發佈。

根據消息來源，Reno15 Pro Mini 將搭載 Dimensity 8450 SoC，配備 6.32 吋 120Hz 平面 OLED 顯示屏，解析度為 1.5K。這款手機的防護等級為 IP69，並支援 80W 有線快充。

此外，Reno15 Pro Mini 也將支援無線充電，但目前尚不清楚其充電速度。攝影方面，這款手機預計將配備四個鏡頭——前置 5000 萬像素攝像頭，以及後置三攝系統，包含 2 億像素主攝、5000 萬像素超廣角攝像頭和 5000 萬像素長焦攝像頭（具備 3.5 倍光學變焦）。

