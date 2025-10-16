OPPO Watch S 翩然而至：8.9mm 行業最薄圓錶，續航力仍達 10 天

除了新手機 Find X9 系列外，OPPO 今天還帶來了機身薄至 8.9mm 的行業最薄圓錶 OPPO Watch S。其錶身重量亦只有 35g，錶面採用 2.5D 弧面玻璃。內側為 1.46 吋 AMOLED 面板，像素密度 317 PPI，陽光下亮度峰值能達到 1,500 尼特。為突顯質感，廠方還選用了精鋼錶殼，另外錶身也具備 IP68 和 5ATM 防護機能。

OPPO Watch S

OPPO Watch S 支援心率、ECG、體溫、睡眠、壓力等常規監測，而且提供了 60 秒一鍵體驗的功能。它擁有超過百種運動模式，同時配備 AI 教練可幫助用家高效訓練。盡管通體纖薄，但這款手錶仍能「常規使用」7 天，極限續航力可達到 10 日。充電 10 分鐘後，便能獲得 24 小時使用所需電量。除此之外，它還內建有 4GB 儲存，支援藍牙 5.2、NFC 和雙頻五系統 GPS。該產品適用 Android 和 iOS 裝置，而且能同時連線，做到重要資訊「一錶顯示」。

OPPO Watch S

OPPO Watch S 的售價是 2,599 人民幣起，即日起在內地預售，其它地區發售資訊待定。

