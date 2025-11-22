OPPO Find X9系列全球爆買，銷量提升200% ，強機總有出路

文章來源：Qooah.com

OPPO Find X9 系列在海外市場迎來爆發式增長，上市後憑借強勁產品力收穫消費者熱捧。數據顯示，該系列整體海外銷量已接近前代的 2 倍，其中西班牙市場表現尤為亮眼，Find X9 單品上市兩周銷量達前代 5 倍，高配版 Find X9 Pro 銷量更是前代的 3 倍。

作為 OPPO 旗艦系列的新一代力作，Find X9 系列在硬件規格上實現全面升級。兩款機型均搭載聯發科天璣 9500 旗艦平台，性能輸出強勁穩定。Find X9 配備 6.59 吋 1.5K 直屏，內置 7025mAh 大容量電池，支援 80W 有線 + 50W 無線雙閃充組合，續航與快充體驗兼顧；後置 5000 萬像素超廣角、廣角主鏡、長焦三鏡系統，搭配丹霞色彩還原鏡頭，前置 3200 萬像素鏡頭，超聲波屏幕指紋、滿級防水、紅外遙控等功能一應俱全，出廠預裝 ColorOS 16 系統，操作流暢便捷。

廣告 廣告

高配版 Find X9 Pro 則在影像與續航上更進一步，配備 6.78 吋 1.5K 直屏與 7500mAh 超大電池，影像系統堪稱豪華：後置 5000 萬像素主鏡、2 億像素長焦與 5000 萬像素超廣角，其中 2 億像素長焦鏡頭搭載顛覆性 AOA 主動光學校准技術，解析力提升 15%，成為首顆獲得「哈蘇光學認證」的移動影像鏡頭。OPPO 首席產品官劉作虎盛贊其為「萬元以內最值得買的相機」，全焦段 8K 拍攝能力覆蓋 0.6x 超廣角至 3x 潛望長焦，實現靜態照片直出像素數與傳感器像素數相等的突破，畫質較傳統旗艦提升 4 倍，堪稱「旅拍神器」。

OPPO Find 系列產品負責人周意保透露，Find X9 系列不僅在歐洲市場大獲成功，在全球範圍內均收穫熱烈反響。