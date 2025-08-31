OPPO Find X9系列外觀渲染圖流出，大餅鏡設計退役

文章來源：Qooah.com

博主 @數碼閒聊站 爆料表示，OPPO Find X9 系列將採用左上角矩陣相機 DECO 設計，並使用冷雕工藝加工。

隨後有博主根據爆料製作了一組渲染圖，可以看到手機的正面為 1.5K 超窄邊框直屏，屏幕頂部中央為單挖孔設計。背面左上角為方形矩陣鏡頭模組，閃光燈單獨放置於鏡頭模組旁邊。OPPO Find X9 系列的外觀設計相比上一代改動較大。

規格方面，OPPO Find X9 系列標準版採用的是 6.59吋屏幕，Pro 版採用的是 6.78吋屏幕。OPPO Find X9 系列是首批搭載聯發科天璣9500 處理器的機型，並配備大容量電池和無線快充技術。

天璣9500 是聯發科即將發佈的全新一代旗艦處理器，CPU 採用的全新 Arm 全大核架構，由 1×4.21GHz Travis+3×3.50GHz Alto+4×2.7GHz Gelas的八核心組成，集成Mali-G1-Ultra MC12 GPU。

預計 OPPO Find X9 系列在下周正式開啓預熱，在10月份正式推出。