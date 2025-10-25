葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
Oppo Find X9 和 Find X9 Pro 的歐洲售價曝光
Oppo Find X9 和 Find X9 Pro 於上週在中國的活動中揭曉，將於下週在西班牙巴塞隆納的活動中首次亮相，隨後在十一月於印度發佈。根據報導，Oppo Find X9 的 12GB/512GB 型號將售價為 €999（約 HK$ 8,270），而 Find X9 Pro 同樣配置的售價為 €1,299（約 HK$ 10,755）。
Oppo Find X9 和 Find X9 Pro 的歐洲版本據稱與其中國版本在規格上保持一致。以下是兩款手機的詳細規格比較：
型號
RAM
儲存
價格（歐元）
價格（港元）
Oppo Find X9
12GB
512GB
€999
約 HK$ 8,270
Oppo Find X9 Pro
12GB
512GB
€1,299
約 HK$ 10,755
目前對 Oppo Find X9 Pro 的評測正在進行中，敬請期待了解其是否值得投資。在此期間，可以查看使用 Find X9 Pro 拍攝的圖片，並閱讀對 Find X9 的初步印象報導。
推薦閱讀
其他人也在看
QCY H3S 耳機以 $50 提供高端主動噪音消除功能的體驗
QCY 最近發佈了其全新旗艦耳罩式耳機 H3S。這款耳機的設計受到了 Sony WH1000 系列的影響，承諾 […]TechRitual ・ 21 小時前
Oppo 與 Google 合作推進 Find X9 系列 AI 功能於海外市場
Oppo 最近在中國發佈了 Find X9 系列手機，並在全球發佈前宣布與 Google 建立新合作關係，將在 […]TechRitual ・ 13 小時前
前 Stellantis 執行長預測 Elon Musk 將離開電動車生產轉向其他領域
Tesla 的一位競爭對手前首席執行官近期對首席執行官 Elon Musk 做出了驚人的預測，表示他認為 Mu […]TechRitual ・ 14 小時前
HMD Fusion 2 的規格曝光
HMD 在去年九月發佈了 HMD Fusion，並推出了 Fusion 服裝。儘管該品牌尚未透露 Fusion […]TechRitual ・ 15 小時前
法國首條可為電動車充電的高速公路展開試驗
法國首條可為電動車充電的高速公路展開試驗TechRitual ・ 1 天前
要你 100 萬粒 TPU！Anthropic 與 Google 簽訂數百億美元協議
最近 Anthropic 亦打算大幅提升運算資源，與Google達成了數百億美元協議，宣布計劃擴大使用 Google Cloud 技術，包括高達一百萬顆 TPU，預計將在 2026 年帶來超過 1 吉瓦（gigawatt） 的運算能力。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Tesla Model Y 再度成為銷售冠軍
隨著市場上越來越多電動車（EV）進入，並且部分車型的價格更加具吸引力，Tesla 的 Model Y 現在面臨 […]TechRitual ・ 12 小時前
Tesla 錄影捕捉奧克拉荷馬州小型飛機墜毀事件
一架 Tesla 在奧克拉荷馬州的高速公路上拍攝到了一段令人震驚的視頻，畫面中一架小型飛機飛越當地的一條道路， […]TechRitual ・ 12 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
張致恒內地登台唱《眼紅館》 髮型成焦點 網民：好多頭髮又很光頭
下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢
現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金am730 ・ 1 天前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 1 天前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中國管制稀土出口 歐盟致力終結依賴
（法新社柏林25日電） 歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，在北京宣布進一步限制對關鍵產業至關重要的礦物出口後，歐盟正推動終結對中國稀土的依賴。范德賴恩表示，歐盟計畫的重要一環是推動回收利用。法新社 ・ 15 小時前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
美婦每日服薑黃粉三年 肝臟受損白血球下降 專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo
【Yahoo健康】美國一名 40 歲女子為追求更健康生活，長期服用薑黃素，結果出現肝臟異常及白血球偏低等情況。專家指出，薑黃、印度人參（Ashwagandha，又稱南非醉茄）及綠茶萃取物等常見草本成分，或會令肝臟負荷過重，引致健康問題。Yahoo 健康 ・ 1 天前
稀土管控迫使德國企業向中國披露機密 或暴露歐洲最大經濟體的弱點
【彭博】— 受制於中國最新稀土管控，德國企業正在把敏感的供應鏈信息交給北京方面，而這些信息可能被用來向製造商施壓，甚至逼停這個歐洲最大經濟體的生產線。Bloomberg ・ 20 小時前
珍惜生命｜葵涌26歲男子窒息亡 據報涉纏頸增性刺激 (更新)
昨日(23日)傍晚6時24分，警方接獲一名男子報案，指其兒子在葵涌葵俊苑一單位內，以一條長約80厘米的毛巾上吊。人員接報到場，消防將其解下，該名26歲姓黃男子現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。 被發現時手腳已呈屍斑 據報，死者為大學二年級學生，周二(21日)曾以準備考試為由，吩咐胞am730 ・ 1 天前
【UNIQLO】限定優惠 轉季必備單品低至$59（即日起至30/10）
Uniqlo今期限定優惠為你「補齊」轉季衣櫃，帶來復古親膚嘅麻花圓領針織外套、直腳牛仔褲及緊身褲同休閒長褲，仲有便於轉季內搭嘅各款T恤！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前