Oppo Find X9 和 Find X9 Pro 的歐洲售價曝光

Oppo Find X9 和 Find X9 Pro 於上週在中國的活動中揭曉，將於下週在西班牙巴塞隆納的活動中首次亮相，隨後在十一月於印度發佈。根據報導，Oppo Find X9 的 12GB/512GB 型號將售價為 €999（約 HK$ 8,270），而 Find X9 Pro 同樣配置的售價為 €1,299（約 HK$ 10,755）。

Oppo Find X9 和 Find X9 Pro 的歐洲版本據稱與其中國版本在規格上保持一致。以下是兩款手機的詳細規格比較：

型號 RAM 儲存 價格（歐元） 價格（港元） Oppo Find X9 12GB 512GB €999 約 HK$ 8,270 Oppo Find X9 Pro 12GB 512GB €1,299 約 HK$ 10,755

目前對 Oppo Find X9 Pro 的評測正在進行中，敬請期待了解其是否值得投資。在此期間，可以查看使用 Find X9 Pro 拍攝的圖片，並閱讀對 Find X9 的初步印象報導。

