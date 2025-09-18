OPPO Find X9 國際版完整曝光，連發佈日期都有了

文章來源：Qooah.com

消息源 @xpertpick（科技媒體）在9月17日表示，通過越南 NBD 貿易數據庫的呈現，存在國際版 OPPO Find X9 的相關痕跡，現在發現了 CPH2797 和 CPH2791 兩個型號，CPH2797 搭載 6.5吋屏幕，是 12GB+512GB 版本，暫未明確屬於哪款手機，而 CPH2791 可能是國際版的 OPPO Find X9。

關於的 OPPO Find X9 規格，屏幕將搭載 6.59吋 AMOLED 面板，擁有 1.5K 解像度，支援 120Hz 刷新率以及 IP68/69 級防塵防水。手機將配備聯發科天璣9500 處理器，全球版最高可選 512GB，而中國版本最高可選1TB，RAM 將升級為 16GB。電池容量有 7025mAh，支援 80W 有線和 50W 無線充電，系統搭載全新 ColorOS 16。

關於影像，OPPO Find X9 後置鏡頭：主鏡（OIS）為 5000萬像素 Sony LYT-808 、超廣角為 5000萬像素 Samsung JN5 、潛望式長焦（OIS，3 倍光變）為 5000萬像素 Samsung JN9 ，前置鏡頭為 5000萬像素 Samsung JN1。

OPPO Find X9 10月將在中國正式推出，國際版約在10月28日推出。