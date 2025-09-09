OPPO Find X9 正面曝光，世界級物理最窄邊

文章來源：Qooah.com

OPPO Find系列產品負責人周意保稱，OPPO Find X9 再次突破窄邊，很可能是今年最窄的物理四等邊。OPPO 在針對窄邊的研發投入非常大，自研屏幕產線投資上億，從 OPPO Find X8、OPPO Find X8s、OPPO Find X9這三代持續來看，OPPO 一直都在突破。

OPPO Find X9系列將會採用最窄物理四等邊、黃金R角、黃金尺寸的設計，超越上一代 OPPO Find X8s 的窄屏記錄（OPPO Find X8s 已經超越了 iPhone 16 Pro Max 成為當時行業黑邊最窄），OPPO Find X9 將會是OPPO 三十週年帶來非常有誠意的產品。

另外，影像方面 OPPO Find X9 系列將會採用丹霞色彩還原鏡頭，成像鏡頭、全局多光譜傳感器以及丹霞色彩還原鏡頭會聯合協作，光線充足、夜景、人像等場景都可以保證色彩還原準確，該系列預計10月正式發佈。