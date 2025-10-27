Oppo Find X9 系列全球發佈會直播資訊

Oppo 在本月初於中國發佈了 Find X9 和 Find X9 Pro，目前已為全球市場的推出做好準備。該公司將在 YouTube 上進行全球發佈直播，直播連結已嵌入於下方。活動將於格林威治標準時間 10 月 28 日下午 3 點 / 英國時間，德國和法國時間下午 4 點，印度時間晚上 8:30，加州時間上午 8 點，紐約時間上午 11 點開始。

上週，這兩款手機在歐洲的價格曝光，Find X9 的起價為 €999，Find X9 Pro 則為 €1,299。在中國市場，Find X9 配備 6.59 吋 AMOLED 屏幕，具備 120Hz 刷新率及 3,600 尼特的峰值亮度，搭載 MediaTek Dimensity 9500 處理器，提供 12GB 或 16GB RAM，存儲選項為 256GB、512GB 或 1TB，並配有三個後置攝像頭系統（包括 5,000 萬像素主攝像頭具備光學防抖、5,000 萬像素潛望式長焦鏡頭具備 3 倍光學變焦及光學防抖、5,000 萬像素超廣角鏡頭具備自動對焦），前置 3,200 萬像素自拍鏡頭，以及 7,025 毫安時的電池，支持 80W 有線充電及 50W 無線充電。

相對而言，Find X9 Pro 擁有 6.78 吋顯示屏，並具備相同功能，主攝像頭為 5,000 萬像素和 5,000 萬像素超廣角鏡頭，但配備 2 億像素的潛望式長焦鏡頭，具備 3 倍光學變焦及光學防抖，並擁有 7,500 毫安時的電池。值得關注的是，這些規格能否在進入全球市場時保持不變，特別是電池容量，因為近年來在歐盟，這通常受到一些陳舊的運輸規則影響。不過，根據最近的一份報告，可能會有好消息。如果想要進一步了解 Oppo 的最新旗艦手機，請參考我們對 Find X9 的實測以及 Find X9 Pro 的開箱報導，並附上攝像頭樣張。當然，對於這兩款機型的評測也將很快推出，敬請期待。

