Oppo Find X9 系列正式進軍國際市場

Oppo 於 12 天前在中國發佈了其新旗艦手機 Find X9 和 Find X9 Pro，兩款手機現已開始進軍全球市場。這兩款手機均搭載 MediaTek 的 Dimensity 9500 SoC，並配備強大的 7,025 mAh（Find X9）和 7,500 mAh（Find X9 Pro）矽碳電池。充電速度方面，兩款手機的有線充電最高可達 80W，無線充電則為 50W，並支持 10W 反向無線充電。

Find X9 配備 6.59 吋 AMOLED（FHD+ 120Hz）顯示屏，而 Find X9 Pro 則擁有更大的 6.78 吋 FHD+ AMOLED 顯示屏，刷新率相同。攝影方面，Find X9 Pro 配備 5,000 萬像素主攝像頭，搭配 2 億像素 3 倍潛望式長焦鏡頭及 5,000 萬像素超廣角鏡頭。Find X9 則採用三個 5,000 萬像素感應器，其中包括主攝、超廣角和 3 倍潛望式長焦鏡頭。兩款手機都搭載了 Oppo 最新的 LUMO Image Engine，而 Find X9 Pro 還提供可選的 Hasselblad Teleconverter，支持 10 倍光學變焦。

廣告 廣告

Find X9 系列運行基於 Android 16 的 ColorOS 16，並支持 Oppo 的 O+ Connect 套件，該套件兼容 Mac 和 Windows 系統。Oppo Find X9 系列將於 11 月初上市。Find X9 提供鈦灰、太空黑和天鵝絨紅三種顏色，並有 12/256GB、12/512GB 和 16/512GB 三個版本，起價為 €999 / 約 HK$ 7,782。

Find X9 Pro 則提供絲白和鈦炭色，僅有 16/512GB 一個版本，起價為 €1,299 / 約 HK$ 10,115。

以下是 Find X9 和 Find X9 Pro 的主要規格：

型號 顯示屏 電池容量 充電速度 主攝像頭 價格 Find X9 6.59 吋 AMOLED (FHD+ 120Hz) 7,025 mAh 有線 80W, 無線 50W, 反向無線 10W 5,000 萬像素 €999 / 約 HK$ 7,782 Find X9 Pro 6.78 吋 AMOLED (FHD+ 120Hz) 7,500 mAh 有線 80W, 無線 50W, 反向無線 10W 5,000 萬像素 + 2 億像素 + 5,000 萬像素 €1,299 / 約 HK$ 10,115

推薦閱讀