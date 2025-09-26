OPPO Find X9 系列獨創「絨砂工藝」，新特別色令人耳目一新

文章來源：Qooah.com

OPPO 正式公佈了 Find X9 系列一款特別配色的官方圖片。該配色最大亮點在於將機身後蓋、邊框以及鏡頭模組統一為同一色調，並應用了品牌獨創的「絨砂工藝」，使玻璃物料與金屬光澤巧妙融合，呈現出獨特的質感。目前官方尚未公佈這一配色的具體名稱。

根據官方消息，OPPO Find X9 系列將於 10月16日正式亮相，並確認將首批搭載天璣 9500 旗艦處理器。該系列在外觀設計上引入了多項新元素，包括採用全新的「絨砂工藝」與冷雕技術，提供 6.59吋和 6.78吋兩種屏幕尺寸，兼顧握持手感與觀看體驗。全系配備直屏設計，結合極窄四等邊邊框，並首發搭載「全場景 1nit 明眸護眼屏」。

廣告 廣告

影像方面，Find X9 系列全系搭載哈蘇四攝影像系統。電池容量也迎來顯著提升，全系配備 7000mAh 以上的超大容量冰川電池，其中標準版為 7025mAh，Pro 版更是達到 7500mAh。配色方面，系列共推出五款全新顏色，包括 Find X9 的絨光鈦、霜白、霧黑，Find X9 Pro 的絨砂鈦、霜白，以及一款尚未完全揭曉的「半遮面」特別色。