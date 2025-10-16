「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
OPPO Find X9 系列發佈，7500mAh長氣王，4K 120fps 旅拍神器
文章來源：Qooah.com
OPPO 首席產品官 OnePlus 創始人劉作虎發佈新一代旗艦機型 —— OPPO Find X9 系列。
外觀方面，OPPO Find X9 系列機身為當下熱門的直角邊框+大圓角實設計，屏幕邊框最小僅1.15mm，屏佔比更高。背面左上角為矩形鏡頭模組，與後蓋之間採用圓角過渡。OPPO Find X9 系列整體設計精緻小巧，簡約高級。
規格方面，OPPO Find X9 / Pro 全球首發 OPPO 芯鏈，搭載聯發科天璣 9500 處理器，配以LPDDR5X RAM + UFS 4.1 ROM。此外還有 OPPO 自研 P3 顯示晶片和山海通信增強晶片。
屏幕方面，Find X9 標準版沿用 6.59 吋 2760×1256 解像度的 120Hz 刷新率天馬 OLED 直屏，全局激發亮度 1800nit，峰值亮度 3600nit，支援 240Hz 觸控採樣率、3840Hz 高頻 PWM 調光，以及10.7 億色。Pro 則是 6.78 吋 2772×1272 解像度 120Hz 刷新率（8T LTPO 1-120Hz 自適應）的天馬 OLED 直屏，全局峰值亮度 1600nit、峰值亮度 3600nit。
拍攝方面，Find X9 系列前置3200萬像素單鏡，後置 5000萬像素主鏡+ 5000萬像素超廣角鏡頭+ 5000萬像素倒置潛望長焦鏡頭+ 丹霞色彩還原鏡頭的四鏡配置，採用變焦閃光燈。支援 4K 超清 Live 照片、哈蘇 XPAN、4K 120fps 10bit log 視頻拍攝，全新「霓虹」膠片風格模擬。
續航方面，Find X9 內置 7025mAh 冰川電池支援80W 快充，50W 無線充電和5W 無線反向充電。Pro 版電池提升至 7500mAh 。
除此之外，OPPO Find X9 系列配備 Wi-Fi 7、NFC、紅外遙控、超聲波指紋識別的功能。支援IP66 & IP68 & IP69 防塵防水。
售價方面：
OPPO Find X9 可選擇追光紅、絨光鈦、霜白、霧黑四種配色
12GB+256GB 版本售價 4399 元
16GB+256GB 版本售價 4699 元
12GB+512GB 版本售價 4999 元
16GB+512GB 版本售價 5299 元
16GB+1TB 版本售價 5799 元
OPPO Find X9 Pro 可選擇追光紅、絨砂鈦、霜白三種配色
12GB+256GB 版本售價 5299 元
12GB+512GB 版本售價 5699 元
16GB+512GB 版本售價 5999 元
16GB+1TB 版本售價 6699 元
1TB eSIM 衛星通信版則是在 11 月開售
OPPO Find X9 系列還推出了兩套配件，OPPO 哈蘇專業影像套裝售價 1699 元，OPPO 哈蘇專業增距鏡套裝售價 1099 元。
