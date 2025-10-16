「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
OPPO Find X9 Pro 哈蘇專業影像套裝 與 增距鏡套裝發佈
文章來源：Qooah.com
OPPO 除了推出 OPPO Find X9 系列機型，還帶來了 Find X9 Pro 哈蘇專業影像套裝 和增距鏡套裝，售價分別為 1699 元和 1099 元。
OPPO Find X9 Pro 哈蘇專業影像套裝包含專業磁吸保護殼、哈蘇專業增距鏡、專業磁吸攝影手柄、專業手機肩帶、支架、轉接環等配件，將在10 月 22 日限量開售。
增距鏡套裝相比哈蘇專業影像套裝，少了專業磁吸攝影手柄、專業手機肩帶等配件，將在 11月限量開售。
OPPO Find X9 Pro 在安裝哈蘇專業增距鏡後，可以得到 230mm 焦段及 F2.1 的大底大光圈超長焦等效鏡頭，支援最高 4K 60fps HDR 超長焦影片錄製，支援舞台演出智能場景。可以進行超長焦實況照片拍攝，在錄製過程中直出實況照片，最高能輸出 4K 畫面。
影像套裝的鏡頭採用開普勒鏡頭結構，內置 3 群組 13 片全玻璃球面鏡片和 3 片超低色散玻璃，有效消除色差，還原原本色彩。鏡片覆蓋 9 層 PVD 低反膜減弱逆光眩光，有效維持大光圈保證進光量。鏡頭本體為全金屬材質的陽極氧化工藝，印有哈蘇標識元素和哈蘇專屬設計鏡頭蓋。
鏡頭的拆裝十分便捷，只需要一按一推即可秒卸增距鏡與轉接環組合模塊，重新沿著導軌推入就可快速安裝。
