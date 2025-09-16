OPPO Find X9 Pro 安兔兔跑分曝光，史上最高!!! 404萬分

文章來源：Qooah.com

OPPO Find 系列產品負責人周意保發圖曬出 OPPO Find X9 系列的跑分數據。

OPPO Find X9 Pro 衛星通信版再創新高，安兔兔 V11 版本跑分為 4045997分，刷新手機行業跑分歷史記錄。該裝置搭載天璣9500 處理器，周意保表示「天璣上限一直看 OPPO 就夠了」，表現了對於性能調教的自信。聯發科同期進行官宣，表示天璣9500 將在9月22日14:00正式發佈。

天璣9500 的 CPU 為 1×4.21GHz Travis + 3×3.50GHz Alto + 4×2.7GHz Gelas 的八核心架構。Travis 和 Alto 是 Arm 新一代 X9 系超大核，Gelas 是 Arm 新 A7系大核。GPU 為全新的 Mali-G1-Ultra MC12，通過採用全新的微架構，讓光追性能大幅提升，並降低功耗。

除了性能的提升，OPPO Find X9系列的外觀設計也大幅度升級。在官方放出的 Find X9 正面屏幕邊框的圖片中能看到，Find X9 邊框明顯比 Find X8s 和 iPhone16 Pro Max 更窄。

除此之外，官方還表示 Find X9 系列擁有黃金R角、黃金尺寸、最窄物理四等邊。作為 OPPO 三十週年的誠意之作，值得期待。