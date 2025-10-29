江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
OPPO Find X9 Pro 香港上市，巨電、長焦大魔王，今年 Android 強機
文章來源：Qooah.com
OPPO Find X9 Pro 官宣在香港正式發佈，推出 16GB + 512GB 版本，價格為 HK$7699，有曜鈦灰和霜月白兩種配色可選。OPPO Find X9 Pro 擁有強大的續航、高性能、智能流暢的系統，以及與哈蘇一起打造的強勁影像，將給用戶帶來非凡體驗。
外觀方面，OPPO Find X9 Pro使用平邊+精緻邊框設計（1.15毫米超薄對稱邊框），相機模組呈流線型設計，搭配霧面鋁邊框和防指紋玻璃背蓋，讓用戶的握持更加舒適。
處理器方面，OPPO Find X9 Pro 配備聯發科天璣9500 處理器，倸用台積電第三代 3nm 製程，CPU 架構效能最高提升了 32%，峰值功耗降低了 55%，圖形效能提升了 33%，能源效率提升了 42%。Find X9 Pro，確保遊戲體驗流暢穩定，同時保持涼爽觸感。OPPO 與聯發科一同研發了 Trinit 引擎，給手機打造了更高的性能和能源效率比，客製化的均熱板也能夠進一步提升性能。Trinit 引擎可以實現幾大功能：
1、動態幀同步，可以在高負載的情況下更流暢；
2、統一算力模型，功耗預測準確率超過 90%；
3、感測器卸載，可以在 4K 60fps HDR 錄影過程中降低 16.1% 的功耗。
電池方面，OPPO Find X9 Pro 搭載了超大容量 7500mAh 第三代矽碳電池，暫時是 OPPO 旗艦系列中容量最大的電池，電池的矽含量高達 15%。OPPO Find X9 Pro 使用了定制的球形碳材料，據稱手機正常使用五年，也能夠有超過80%的初始容量。支援 80W 有線快充、50W 無線充電和 10W 反向無線充電。
其他規格方面，OPPO Find X9 Pro 搭載了 120Hz 屏幕，搭配 3600nit 的戶外峰值亮度和 1nit 的最低亮度，並採用高頻 PWM 調光技術，用戶在各個場景都能保持眼睛的舒適度。
OPPO Find X9 Pro 有 IP66、IP68 和 IP69 防護等級
影像方面，Find X 系列一直都比較注重影像創新，OPPO Find X9 Pro 更是帶來了一次大的品質升級 ，主鏡使用 1/1.28吋 Sony LYT 828 感光元件，LYT 828 擁有即時三重曝光技術，還配備了 2億像素的哈蘇長焦相機，這個是由 OPPO 和哈蘇聯合打造，搭載了 1/1.56吋 2億傳感器，與哈蘇認的證鏡頭配合使用，擁有超快 f/2.1光圈，有超強聚光能力，支援 10cm 對焦距離。OPPO 還研發了主動光學對準工藝，鏡頭和感測器能夠精確匹配，解析度能夠再提升15%。
OPPO Find X9 Pro 還配備了 LUMO 影像引擎（運算攝影演算法），據稱可以在提高清晰度、動態範圍和色彩科學，保證照片自然，以及提高效能，CPU 佔用率能夠降低 50%，記憶體佔用率降低 60%，功耗降低 50%。如果在明亮的日光下，OPPO Find X9 Pro 能夠讓用戶以預設 5000像素解像度拍照，細節能夠達到標準 1200萬像素影像的四倍以上；如果暗環境或極端場景下，相機會自動切換到 2500萬像素或 1200萬像素模式，並且內置的像素合併技術可以保證照片呈現度。OPPO Find X9 Pro 發佈了行業內第一個 4K 動態照片功能，將影片解像度從 1080p 提升到 4K，用戶能夠提取任意幀作爲高解像度靜態影像。
OPPO Find X9 Pro 還宣傳了音樂會使用場景，強大的變焦功能，可以作爲音樂會的最佳神器，能夠實現高達 13.2倍的無損變焦，配合 OPPO 的超級變焦演算法，可以讓清晰度提升到 120倍。用戶使用 OPPO 的舞台模式，可以拍攝增強對比和色調的音樂會照片。OPPO Find X9 Pro 支援 4K 120fps 的杜比視界 HDR 錄製，2億像素哈蘇長焦鏡頭也支援該功能，OPPO Find X9 Pro 還支援被 ACES 認證的 LOG 錄製，供專業人士使用。
系統方面，OPPO Find X9 Pro 首次搭載了 ColorOS 16，使得系統能加流暢和智能，由 Luminous 渲染引擎提供即時、流暢的交互。ColorOS 16 擁有 Pro AI 功能，用戶可以通過 AI Mind Space 使用 Snap Key 即時捕捉屏幕內容，AI Recorder 還可以自行產生標題和摘要，AI Portrait Glow 輕按就可以做到平衡光線和膚色，提升弱光人像的拍攝效果。
O+ Connect 加強了跨裝置能力（支援Mac和Windows），用戶可以通過手機遠程操控電腦，或使用電腦管理手機文件，屏幕的鏡像功能可顯示高達五個應用程式，且可以使用滑鼠和鍵盤操作。
OPPO Find X9 Pro 將於 10 月 29 日(今日)。提供 16GB + 512GB 存儲，定價為 HK$7688。
