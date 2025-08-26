OPPO Find X9 Pro 10月登港? 搭2億長焦及天璣9500

近日，有關OPPO即將在今年第四季度推出的全新旗艦Find X9 Pro的詳細規格進一步曝光，並引起市場廣泛關注。據了解新機將在多個方面顯著升級，從屏幕、性能到影像系統及電池續航，都令人期待。

實現1.5K高分辨率還支持120Hz自適應刷新率

屏幕方面，OPPO Find X9 Pro將採用6.78吋OLED屏幕，不僅實現1.5K的高分辨率，還支持120Hz自適應刷新率。性能核心則預計配備MTK最新旗艦處理器天璣9500芯片，並配合高達16GB RAM及512GB內部儲存空間。

拍攝一向是OPPO的發展重點，今次Find X9 Pro也不例外。

拍攝一向是OPPO的發展重點，今次Find X9 Pro也不例外。其搭載三鏡頭系統包括一枚 5000 萬像主鏡，採用 SONY LYT-828 傳感器；一枚 5000 萬像超廣角鏡頭，搭載 SAMSUNG JN5 傳感器；以及一枚 2 億像潛望式長焦鏡頭，採用 SAMSUNG HP5 傳感器，支持 3 倍光學變焦，預計將在遠攝拍攝能力上帶來驚喜。自拍鏡頭則採用 5000 萬像的 SAMSUNG JN5 傳感器。

續航方面更是突出，新機預計內建 7550mAh 超大容量電池，並支持 80W 有線快充與 50W 無線充電。此外，該機還將配備超聲波屏下指紋識別技術、Wi-Fi 7、NFC 及多功能實體按鍵等。

至於定價策略，則預計與前代 Find X8 Pro 非常接近，甚至可能維持相同定價，極具市場競爭力。綜合目前訊息，OPPO Find X9 Pro 無論在硬件配置還是影像創新方面均表現出色，而香港行貨好大機會10月內推出。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

