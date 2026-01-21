立即投選年度十大消費新聞
OPPO Find X9 Ultra 工程機曝光，10倍光學，外掛可加 300mm
文章來源：Qooah.com
近期，有網友在戶外拍攝到了 OPPO Find X9 Ultra 工程機。可以明顯的看到 OPPO Find X9 Ultra 外掛增距鏡，正在進行拍攝測試。
有博主透露，OPPO Find X9 Ultra 增距鏡可以將焦距提升至 300mm，讓長焦拍攝能力大幅度提升，是手機中的「長焦大炮」。
影像方面，OPPO Find X9 Ultra 延續上代的雙潛望長焦配置，中焦鏡頭為2億像素超大底，超長焦鏡頭為 5000萬像素，支援 10倍光學變焦。超長焦鏡頭搭配增距鏡，讓 OPPO Find X9 Ultra 成為行業內的最強長焦神器。
OPPO Find X9 Ultra 除了雙潛望長焦鏡頭，還配備了 2億像素主鏡 + 5000萬超廣角鏡頭 + 丹霞原彩鏡頭，配置堪稱頂尖。其中的主鏡和長焦鏡頭支援 OIS 光學防震。
OPPO Find系列負責人周意保爆料，表示 OPPO Find X9 Ultra 的內部代號為燈塔，代表影像史無前例的強悍。
除此之外，OPPO Find X9 Ultra 配 2K 直屏，支援滿級防塵防水等。將在今年三月份正式發佈。
