Oppo Find X9 Ultra 配備雙 2 億像素相機，支持 10 倍光學變焦

最近有關於即將推出的 Oppo Find X9 Ultra 的相機規格洩露了新信息。這款 Find X8 Ultra 的繼任者預計將於明年四月發佈，並搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器。在微博上，消息人士 Digital Chat Station 公布了有關 Find X9 Ultra 的新細節。

根據 DCS 的說法，這款手機將在後置相機上提供雙 2 億像素的配置，並支援 10 倍光學變焦。前一代的 Oppo Find X8 Ultra 也採用了雙潛望式相機設計。Oppo Find X9 Ultra 預計將配備一顆 2 億像素的主相機，其光線攝取能力據說超越一英寸型感光元件。

廣告 廣告

此外，這款手機還會搭載一顆 2 億像素的潛望式遠攝鏡頭，並具備提升的光線敏感度，以及一顆 5000萬像素的潛望式遠攝鏡頭，支持 10 倍光學變焦。消息人士指出，這套相機配置的原生焦距為 230 毫米，經過光學處理後可延伸至 460 毫米。

值得注意的是，Oppo 最近確認，Find X9 Ultra 將配備超過 7,000 毫安時的電池容量，這將有助於用戶在拍攝高品質照片時，保持長時間的使用體驗。

推薦閱讀