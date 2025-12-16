Oppo Find X9 Ultra 電池容量超過 7,000mAh，較 Find X8 Ultra 提升 900mAh

Oppo 下一款旗艦手機 Find X9 Ultra 預計將會有顯著的升級，尤其在電池容量方面相較於 Find X8 Ultra 更為出色。儘管該公司尚未確認發佈日期，但Oppo 的高層已暗示手機的電池容量。

根據 Oppo 的周一報導，Find X9 Ultra 的電池容量將超過 7,000mAh。在 Weibo 上的一則評論中，他透露此款手機的電池將會比 Find X8 Ultra 的 6,100mAh 有明顯提升，這意味著 Find X9 Ultra 至少會配備 7,000mAh 的電池。

廣告 廣告

有消息指出，Find X9 Ultra 甚至可能搭載 7,500mAh 的電池，尤其是最近推出的 Find X9 Pro 已經配備了這個容量的電池。預計 Find X9 Ultra 將在 2026 年 4 月正式亮相，將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC，並配備四攝系統，其中包括 2 億像素的主攝像頭、3 倍光學變焦的潛望式攝像頭、一顆超廣角鏡頭，以及一個長焦潛望式攝像頭。

這些升級無疑將提升 Oppo 在高端智能手機市場中的競爭力，特別是在電池壽命和攝影能力方面。

推薦閱讀