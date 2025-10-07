衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
Optimus 機器人向 Jared Leto 展示功夫技藝
Tesla 的通用型人形機器人 Optimus 本週在洛杉磯的《Tron: Ares》全球首映式上首度亮相，並在紅地毯上以一個準備功夫的姿勢與演員 Jared Leto 互相對峙。這段影片在社交媒體平台 X（前身為 Twitter）上被分享，展示了機器人在紅地毯上展現其功夫動作，與這位受歡迎的演員及音樂家進行了一場輕鬆的對決。該片段迅速在社交媒體上走紅，數小時內便吸引了數百萬的觀看次數，並引發了網上的一波幽默反應。Tesla 的官方 X 帳號為 Optimus 發文表示：「試圖在《Tron: Ares》首映式上挑起一場鬧劇。」這場吸引眾人的表演據報導是 Tesla、Disney 和 Elon Musk 的 xAI 平台之間高調合作的一部分，旨在模糊好萊塢盛事與尖端機器人技術之間的界限。
《Tron: Ares》的首映式是這部標誌性的科幻動作系列的第三部作品，也是 Tesla 的人形機器人 Optimus 第一次作為主要好萊塢電影發佈的一部分出現。在這段廣為流傳的影片中，Optimus 與 Jared Leto 進行了輕鬆的對峙，並表演了一系列編排好的功夫風格動作。Leto 在整個互動過程中保持角色，並擺出一個幽默的功夫姿勢，隨後露出笑容，觀看機器人繼續其表演。這場輕鬆的互動迅速在網上引起了廣泛關注，尤其是在億萬富翁 Elon Musk 在 X 上提升該帖文，並加上標題「Optimus 在《Tron》首映式上！」之後，吸引了更多的目光。這一特技是為了推進 xAI 的生成技術融入 Disney 長期待望的《Tron》續集的互動粉絲體驗。
然而，就在 Jared Leto 與 Optimus 的紅地毯對決前幾小時，Tesla 的資深機器人技術員 Peter Hinterdobler 向公司提起了訴訟。在他於阿拉米達縣高等法院提交的控訴中，Hinterdobler 宣稱同一款機器人在今年早些時候發生了劇烈的故障。他表示，該 Optimus 單元在 2025 年 2 月的一個深夜維護班次中襲擊了他，導致他失去意識。根據訴訟文件，該機器人在沒有任何警告的情況下啟動，並以約 8,000 磅的平衡重量將他壓倒在地。訴訟進一步指控 Tesla 在開發、運營和維護其 Optimus 機器人方面存在過失。隨後，他的同事急忙關閉機器並將他救出。根據控訴，該事件使 Hinterdobler 受到肩膀、頸部和背部的傷害，以及心理創傷。該技術員目前正在尋求 5,100 萬美元（約 HK$ 39,780,000）的賠償，以涵蓋醫療費用、失去的工資和情感痛苦。他的律師還追求懲罰性賠償，指控 Tesla 對工人安全的「故意和魯莽無視」。
推薦閱讀
其他人也在看
可再生能源達成新里程碑：太陽能與風能超越煤炭
可再生能源在歷史上首次產生的電力超過了煤炭，這標誌著全球向清潔能源轉型的重要變化。根據氣候智庫Ember的報告 […]TechRitual ・ 8 小時前
新型太陽能薄膜可在數分鐘內淨化高度污染的水源
中山大學的研究人員最近發展出一種新的水質淨化膜，這種「自浮式光催化膜」能夠利用低強度的陽光來淨化高度污染的水源 […]TechRitual ・ 8 小時前
UFS 5.0 發佈，性能較上一代提升一倍
JEDEC（聯合電子設備工程委員會）近日宣布了下一代閃存儲存技術，即 UFS 5.0 標準，該標準將很快進入各 […]TechRitual ・ 10 小時前
微塑膠與腸道變化相關，可能增加抑鬱及癌症風險
一項新的研究發現，微塑料——這些直徑小於 5 毫米的塑料顆粒，能夠改變人類的腸道微生物組。這些變化引發了人們的 […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla 工廠經理透露經濟型車型生產計劃
在 Tesla 的德國工廠，一位廠長透露該公司將在未來幾週內開始生產一款經濟型車型，幾乎可以確定明天將會公佈一 […]TechRitual ・ 1 天前
中國團隊研發可在飛行中互換工具的無人機
位於中國的西湖大學的研究人員近期發展出一種新系統，名為 FlyingToolbox，該系統使無人機能夠在飛行中 […]TechRitual ・ 1 天前
Qualcomm 收購 Arduino，發佈 Arduino Uno Q 及 Arduino App Lab
高通（Qualcomm）今日宣佈收購 Arduino，並表示 Arduino 將保持獨立品牌，繼續支持來自多家 […]TechRitual ・ 4 小時前
Lockheed Martin 發佈巨型無跑道無人機，具備噴射機飛行及直升機懸停能力
Sikorsky，作為洛克希德·馬丁公司的一部分，最近推出了其新款 Nomad 系列垂直起降 (VTOL) 飛 […]TechRitual ・ 11 小時前
WD_BLACK SN8100 SSD 創新低，HK$1,010 享 14,900MB/s 超高速傳輸｜Amazon Prime Day 2025
在選購高速 SSD 的讀者看過來，WD 的 SN8100 PCIe Gen 5 SSD 在這次秋季 Prime Big Sale Days 期間刷新了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 1 天前
300%！諾貝爾獎金頒了124年為何仍花不完？看基金會的資產配置就懂了
今年諾貝爾獎周一 (6 日) 正式揭曉，自 1901 年瑞典化學家諾貝爾設立獎項以來，諾貝爾獎已持續頒發 124 年，累計表彰超過 1000 名傑出貢獻者。令人矚目的是，最初僅 3100 萬瑞典克朗的遺產不僅未被耗盡，反而透過精妙的投資運作增值近 200 倍，支撐著獎項的持續繁榮。鉅亨網 ・ 15 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 1 天前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 1 天前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 1 天前
甲骨文股價大跌 有報導稱其雲計算業務利潤率低於預期
【彭博】— 甲骨文公司股價周二大跌，之前有一則報導稱，這家軟件開發商雲計算業務的利潤率低於華爾街許多人的預期。Bloomberg ・ 6 小時前
全球最大冰山 正加速解體
近 40 年前從南極冰架斷裂後，代號「A23a」的冰山，長期位居世界巨無霸冰山榜首。然而，相關訊息顯示，這座冰山正在迅速解體，研究人員預計這座冰山可能撐不過 2025 年 11 月底。鉅亨網 ・ 1 天前