Optimus 機器人向 Jared Leto 展示功夫技藝

Tesla 的通用型人形機器人 Optimus 本週在洛杉磯的《Tron: Ares》全球首映式上首度亮相，並在紅地毯上以一個準備功夫的姿勢與演員 Jared Leto 互相對峙。這段影片在社交媒體平台 X（前身為 Twitter）上被分享，展示了機器人在紅地毯上展現其功夫動作，與這位受歡迎的演員及音樂家進行了一場輕鬆的對決。該片段迅速在社交媒體上走紅，數小時內便吸引了數百萬的觀看次數，並引發了網上的一波幽默反應。Tesla 的官方 X 帳號為 Optimus 發文表示：「試圖在《Tron: Ares》首映式上挑起一場鬧劇。」這場吸引眾人的表演據報導是 Tesla、Disney 和 Elon Musk 的 xAI 平台之間高調合作的一部分，旨在模糊好萊塢盛事與尖端機器人技術之間的界限。

《Tron: Ares》的首映式是這部標誌性的科幻動作系列的第三部作品，也是 Tesla 的人形機器人 Optimus 第一次作為主要好萊塢電影發佈的一部分出現。在這段廣為流傳的影片中，Optimus 與 Jared Leto 進行了輕鬆的對峙，並表演了一系列編排好的功夫風格動作。Leto 在整個互動過程中保持角色，並擺出一個幽默的功夫姿勢，隨後露出笑容，觀看機器人繼續其表演。這場輕鬆的互動迅速在網上引起了廣泛關注，尤其是在億萬富翁 Elon Musk 在 X 上提升該帖文，並加上標題「Optimus 在《Tron》首映式上！」之後，吸引了更多的目光。這一特技是為了推進 xAI 的生成技術融入 Disney 長期待望的《Tron》續集的互動粉絲體驗。

然而，就在 Jared Leto 與 Optimus 的紅地毯對決前幾小時，Tesla 的資深機器人技術員 Peter Hinterdobler 向公司提起了訴訟。在他於阿拉米達縣高等法院提交的控訴中，Hinterdobler 宣稱同一款機器人在今年早些時候發生了劇烈的故障。他表示，該 Optimus 單元在 2025 年 2 月的一個深夜維護班次中襲擊了他，導致他失去意識。根據訴訟文件，該機器人在沒有任何警告的情況下啟動，並以約 8,000 磅的平衡重量將他壓倒在地。訴訟進一步指控 Tesla 在開發、運營和維護其 Optimus 機器人方面存在過失。隨後，他的同事急忙關閉機器並將他救出。根據控訴，該事件使 Hinterdobler 受到肩膀、頸部和背部的傷害，以及心理創傷。該技術員目前正在尋求 5,100 萬美元（約 HK$ 39,780,000）的賠償，以涵蓋醫療費用、失去的工資和情感痛苦。他的律師還追求懲罰性賠償，指控 Tesla 對工人安全的「故意和魯莽無視」。

