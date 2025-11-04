Oral-B 電動牙刷點揀好？Pro 3 至 iO10 系列全面分析！小圓頭有咩咁勁？

想轉用電動牙刷，但又唔知點揀？AD研究所呢條片就幫你搞清楚 Oral-B 嘅電動牙刷系列！佢哋會詳細講解 Oral-B 旗下九大產品線嘅分別，包括 Pro 3、Pro 4、iO Series 4 至 iO Series 10 等等。幫你了解唔同系列嘅定位同功能，等你可以揀到最啱自己嘅電動牙刷。

影片重點比較唔同 Oral-B 電動牙刷系列嘅特點，例如刷頭設計、震動模式、智能功能等等。佢哋會講解 Oral-B 獨特嘅小圓形刷頭有咩特別之處，又會分析唔同系列嘅優點同缺點。睇完呢條片，你就可以根據自己嘅需求同預算，揀返一支最適合你嘅 Oral-B 電動牙刷，提升你嘅口腔清潔效果啦！



