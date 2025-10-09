Oral-B iO Series 8 Prime Day 新低價，6 折升級 AI 護齒科技｜Amazon Prime Day優惠2025

Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
還是停留在手動時代的刷牙習慣？是時候用科技重新定義口腔護理！Oral-B iO Series 8 以尖端科技重新定義刷牙體驗，讓你在家也能享受如同牙醫級的清潔效果, 徹底告別手動刷牙的低效與不足。現在，以 Amazon Prime 會員身份購買更直降至 6 折，僅 US$149 （約 HK$1,167) 就能免運費入手，價格打破歷史最低價，讓大家用用親民價格將刷牙習慣全面升級。
Oral-B iO Series 8
Oral-B iO Series 8 搭載專利磁動驅動系統（Micro-vibrating Technology）iO 微震科技，官方聲稱能在短短一週內徹底清除 100% 的牙菌斑，並相較於傳統手動牙刷，提供高達 3 倍的牙齦健康改善效果。電動牙刷擁有六種清潔模式，包括：日常清潔、敏感專用、鑽白拋光、牙齦呵護、深層清潔及輕柔呵護，滿足不同口腔需求。搭配彩色 LED 顯示屏，操作更加直觀簡單。
透過 Oral-B App，用戶能享受 AI 智能個性化指導，實時監控刷牙時間、清潔覆蓋區域及刷牙力度，幫助養成更健康的刷牙習慣。同時，內建的 智慧型壓力感應器 能在檢測到刷牙壓力過大時亮起紅燈並自動降速，有效保護牙齦，避免因用力過度而造成傷害。此外，Oral-B iO Series 8 配備充電旅行盒 及 3 小時快速充電器，隨時隨地保持電力充足，特別適合經常出行的人士。
套裝包括：
Oral-B iO Series 8 電動牙刷 1 枝
替換刷頭 2 個
充電座 1 個
旅行收納盒 1 個
Amazon 特價 US$149.99（約 HK$1,167＋免運費 ）｜原價 US
$249.99
Oral-B 敏感牙齦護理電動牙刷替換刷頭 8 入
Amazon 特價 US$39.62（約 HK$324）｜原價 US
$41.71
