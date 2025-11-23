BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
Oreo 忌廉芝士卷
無聊之作。。不離都係整下花款。。最後用牙線鎅開。。比用刀切靚仔啲。。
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
食材
Oreo 180g
牛奶 70g
cream cheese 100g
砂糖 20g
雲呢嗱油 少許
天然色粉 少許
作法:
1 ：
Cream cheese室溫至軟身..加入砂糖同雲呢嗱油攪勻..(可加少許餅碎..堅果碎或乾果碎)..放回雪櫃雪半小時....
2 ：
Oreo餅乾要4包原味同2 包士多啤梨味.. 將oreo餅乾同內餡分開.. 再將餅乾打碎..
3 ：
Oreo 餅碎逐少加入牛奶搓勻..搓成餅團..放入食物袋.. 將Oreo餅皮擀平...放上芝士餡鋪平捲上.. 放入雪櫃備用..
4 ：
將粉紅內餡攪勻..填入花花模貝內..放入冰格雪硬..(粉紅內餡加入少許碟豆花粉攪勻..可變成紫色花花)..
5 ：
白色內餡加入少許開心果醬攪勻..填入葉子模貝內..放入冰格雪硬..
6 ：
雪硬後便可脫模..
7 ：
完成後..取出 oreo 芝士卷..便可隨意放上..
8 ：
最後用牙線鎅開..
9 ：
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56359
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
