Oreo 忌廉芝士卷

無聊之作。。不離都係整下花款。。最後用牙線鎅開。。比用刀切靚仔啲。。

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

Oreo 180g

牛奶 70g

cream cheese 100g

砂糖 20g

雲呢嗱油 少許

天然色粉 少許





作法:

1 ：

Cream cheese室溫至軟身..加入砂糖同雲呢嗱油攪勻..(可加少許餅碎..堅果碎或乾果碎)..放回雪櫃雪半小時....

2 ：

Oreo餅乾要4包原味同2 包士多啤梨味.. 將oreo餅乾同內餡分開.. 再將餅乾打碎..

3 ：



Oreo 餅碎逐少加入牛奶搓勻..搓成餅團..放入食物袋.. 將Oreo餅皮擀平...放上芝士餡鋪平捲上.. 放入雪櫃備用..

4 ：





將粉紅內餡攪勻..填入花花模貝內..放入冰格雪硬..(粉紅內餡加入少許碟豆花粉攪勻..可變成紫色花花)..

5 ：





白色內餡加入少許開心果醬攪勻..填入葉子模貝內..放入冰格雪硬..

6 ：





雪硬後便可脫模..

7 ：





完成後..取出 oreo 芝士卷..便可隨意放上..

8 ：





最後用牙線鎅開..

9 ：











