革命性綠原酸咀嚼片有助增強免疫力、賦活細胞及促進新陳代謝

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月15日 - 革命性綠原酸咀嚼片OROJIN™️ 於全球其中一個最具影響力的生物科技展 BIOHK 2025 上正式亮相。OROJIN™️ 的誕生不僅徹底改變人們對待健康的方式，更象徵預防醫學進入新紀元。OROJIN™️ 不單是一種營養補充品，更蘊含高效的綠原酸，這項強效抗氧化成分不但有助增強免疫力和提升細胞活力，更能協調新陳代謝平衡。OROJIN™️ 所倡導的是一種「每天都要善待自己」的生活實踐，鼓勵大眾活出更強韌、健康與充實的人生。





OROJIN™️ 於 BIOHK 2025 隆重登場 引領預防醫學新浪潮



科研力量，守護健康



OROJIN™️ 是與 Miskawaan Health Group (MHG) 及九章生物科技的權威教授與醫療專家攜手研發，以自然界其中一種最強效的天然抗氧化成分——綠原酸的尖端科研成果為基礎。該成分取自杜仲葉，並以專利萃取技術精製而成，經廣泛研究證實有多重功效，包括能夠：



將破壞 DNA 並加速老化的自由基予以中和 1

舒緩慢性發炎，改善身體長期不適的關鍵因素 2

恢復健康的細胞訊號傳導，促進自然能量生成 3

為心臟、肝臟、腸道及腦部等重要器官提供保護 4

幫助深層睡眠，提升記憶力與專注力5

為預防醫學定下新標準



OROJIN™️ 讓科學不再遙不可及，輕鬆融入日常生活。OROJIN™️ 暨 Miskawaan Health Group 主席 David Boehm 表示：「本次的產品發布，象徵著一種思維的轉變，鼓勵人們主動關懷自己的身心健康。我們很高興能與大家共同開啟健康生活的新篇章，而這個改變正源於每日對自己的積極呵護。」



在 BIOHK 2025 向全球亮相



發布慶典由 OROJIN™️ 暨 Miskawaan Health Group 主席 David Boehm及九章生物科技創辦人兼主席張潔領銜主持。當日活動包括盛大的剪綵儀式，而造型可愛、象徵「積極養生」的吉祥物 OROJIN PreventaPanda™️ 亦首度現身。



參考文獻：



Ogawa H, et al. Chem Lett. 2023;52:524-527. Huang J, et al. Front Pharmacol. 2023 Sep 13:14:1218015. Meng S, et al. Evid Based Complement Alternat Med. 2013:2013:801457. Lu H, et al. Compr Rev Food Sci Food Saf. 2020;19:3130-3158. Saitou K, et al. Nutrients. 2018;10:1337.

免責聲明：此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

https://orojinhealth.com/

關於 OROJIN™️

OROJIN™️

是全球首創的全方位預防健康平台，揉合多年科研成果，以預防是最佳保護為核心理念。OROJIN™️ 秉持著促進全球健康的願景，致力讓每一個人擁有更長壽、更強健及更珍愛自己的人生。



關於 Miskawaan Health Group

自 2018 年成立以來，

Miskawaan Health Group (MHG)

不斷開創嶄新的醫學模式，並揉合德國尖端診斷技術及傳統的整體療癒觀。其使命在於：融合最先進的醫學科技與自然療法，提供以病人為本的個人化照護。

https://miskawaanhealth.com/





關於九章生物科技

九章生物科技是植物藥學與天然產物研究領域的先驅，擁有超過80項萃取技術專利，致力於將中醫藥與現代生物科技相結合，以提供藥品級別的原料與具備科學實證的健康產品。





