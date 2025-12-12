Our Legacy Work Shop 與 ROA 迎接雙周年推出第四波聯乘系列

Our Legacy Work Shop /Roa

重點摘要

Our Legacy Work Shop 與 ROA 推出第四個合作系列，同步慶祝兩大品牌的重要周年里程碑

系列圍繞單色調設計，網羅多款適合城市日常與戶外場景的單品

當中包括服飾單品，以及以打蠟 kudu 皮革打造的 Andreas Boots 靴款

Our Legacy Work Shop 再度攜手意大利鞋履品牌 ROA 推出第四個合作系列，同時向 ROA 成立 10 周年以及 Our Legacy Work Shop 成立 20 周年致敬。

是次系列延續雙方對物料實驗、機能性與現代戶外美學的共同關注，以黑、灰單色調為基底，輔以低調反光材質，營造可在城市與野外自由切換的多變造型。設計涵蓋皮革殼外套、羽絨外套、長袖 T-shirt、牛仔褲、冷帽及多款配飾，全數配上紀念織標點題。

除服飾外，系列亦帶來鞋履款式 Andreas Boots，以堅韌的打蠟 kudu 皮革重新演繹，隨著穿著次數累積，鞋身會自然養成獨一無二的質感與歲月光澤。

系列售價由 ¥15,400 JPY 至 ¥225,500 JPY（約 US$100 至 US$1,440），現已於 Dover Street Market Ginza、ROA 官方網站 及 Our Legacy Work Shop 官方網站上架。

Our Legacy Work Shop/Roa

