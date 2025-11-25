Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Owala水壺黑五優惠限時64折起！$1XX入手熱門款FreeSip Twist、時尚百搭黑白色｜Black Friday優惠2025

Amazon Black Friday優惠多多，當中Owala水壺十分抵買，低至64折，比Prime Day還要便宜呢！相信大家這段時間都被Rosé燒到很想買一個Owala吧？喝水時也想用漂亮可愛的水壺，而且天氣開始冷了，有保溫功效的Owala可以說是非常實用了。不多說，大家快去手刀搶購！

來自美國的水壺品牌Owala，以其創新的設計、實用的功能以及豐富多彩的外觀，在短時間內擄獲了眾多消費者的心，尤其是在學生和年輕族群中非常受歡迎。Owala水壺最大的特色在於FreeSip設計，完美結合了兩種飲水方式，一種是透過隱藏式吸管小口喝水，另一種是可以像傳統水壺一樣豪邁地大口喝水，使用場景非常廣泛，無論是在辦公室還是跑步後需要補充水分都適用。

Amazon上優惠的款式除了有Rosé同款黑色FreeSip水壺，還有百搭的白色、可愛的仙人掌綠色、今個冬天超流行的啡藍色等，數十種色調等著大家慢慢發掘，大家只需選擇自己最喜歡的那一款入手即可！

Rosé（圖片來源：getty image）

Owala FreeSip 隔熱不鏽鋼吸管水瓶（約947.2毫升）

8折優惠：$218｜ 原價：$272

Owala FreeSip 隔熱不鏽鋼吸管水瓶（約947.2毫升）

Owala FreeSip隔熱不鏽鋼吸管水瓶（約680.4毫升）

8折優惠：$187｜ 原價：$233

Owala FreeSip隔熱不鏽鋼吸管水瓶（約680.4毫升）

Owala FreeSip 隔熱不鏽鋼吸管水瓶（約947.2毫升）

價格：$272

Owala FreeSip 隔熱不鏽鋼吸管水瓶（約947.2毫升）

Owala FreeSip 隔熱不鏽鋼吸管水瓶（約680.4毫升）

價格：$233

Owala FreeSip 隔熱不鏽鋼吸管水瓶（約680.4毫升）

Owala FreeSip Twist不鏽鋼水瓶 帶吸管（約680.4毫升）粉紅色/紫色

64折優惠：$149｜ 原價：$233

Owala FreeSip Twist不鏽鋼水瓶 帶吸管（約680.4毫升）粉紅色/紫色

Owala FreeSip Twist不鏽鋼水瓶 帶吸管（約680.4毫升）紫色/綠色

64折優惠：$149｜ 原價：$233

Owala FreeSip Twist不鏽鋼水瓶 帶吸管（約680.4毫升）紫色/綠色

Owala FreeSip Twist不鏽鋼水瓶 帶吸管（約510.3毫升）粉紅色/紫色

74折優惠：$156｜ 原價：$210

Owala FreeSip Twist不鏽鋼水瓶 帶吸管（約510.3毫升）粉紅色/紫色

Owala SmoothSip保溫不鏽鋼咖啡杯（約597毫升）綠色

74折優惠：$144｜ 原價：$195

Owala SmoothSip保溫不鏽鋼咖啡杯（約597毫升）綠色

Owala SmoothSip保溫不鏽鋼咖啡杯（約597毫升）啡藍色

74折優惠：$144｜ 原價：$195

Owala SmoothSip保溫不鏽鋼咖啡杯（約597毫升）啡藍色

