【Owens】身份證數字賞 有0/1/2/9送小食/甜品（即日起至19/01）

【Now Sports】曼聯在英足盃出局後，暫代領軍的費查承認球隊目前很脆弱，同時拒絕透露這是否他最後一次帶領紅魔。「我認為你們可以看到，球員們現在很脆弱，但他們必須振作起來，」1:2負白禮頓出局後，費查（Darren Fletcher）受訪時這樣說：「信心是足球中最強大的力量之一，當你失去信心，就必須全力以赴，信心就會回來。」曼聯上半場已落後1球，下半場再被倒戈的韋碧克攻破大門，而比賽後半段，錫斯高替他們追至1:2，但年輕球員利斯不智領紅牌，反撲希望徹底粉碎。有紅魔球迷在場內報以噓聲，費查表示理解：「盃賽之旅已經結束，只剩下英超可以競逐，球迷們在賽後當然不高興，他們完全有權利表達自己的不滿，我相信如果球員們之後能做出正面的回應，球迷們會像以往一樣支持他們。」阿摩廉被炒魷後，費查兩場領軍都無法替曼聯取勝，而對上1周一直有傳，其前隊友蘇斯克查或卡域克，都有可能回歸執教至季尾，而今場就是他最後一場領軍。對此，這位名將拒絕透露太多：「我被要求做的，就是在這段時間帶領球隊，除此之外，還沒有進行任何討論。我只需要專注於比賽，做好我的工作，所有相關的討論，將在未來幾天內展開。」

now.com 體育 ・ 8 小時前