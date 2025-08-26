PAÑPURI 全新「Burnout Antidotes」香氛系列：讓嗅覺療癒的慢活處方

疲於奔命的時代，人們渴望逃離資訊洪流，找回身心節奏。泰國高端香氛與身心品牌 PAÑPURI 以「The Art of Slowness」哲學為本，推出全新 Burnout Antidotes Wellness Fragrance Series，透過天然香氣的療癒力量，為都市人打造一場「聞香復位」的深層旅程。









為確保香味為大家舒緩現代壓力症候群，PAÑPURI 與歐洲神經科學家、心理學家合作，運用 OSTMR 方法測量香氣對情緒與記憶的影響。研究結果顯示，系列內三款香調皆能紓緩焦躁、促進內在平靜，使嗅覺療癒從感官享受升級為科學支持的日常儀式。





三大核心香調：從「靜」到「穩」的嗅覺遞進





THE FIRST | Oriental

沉香與乳香交織出古老寺院的靜穆意境，如置身檀煙裊裊的日出時分，剝離外界噪音，喚醒內在的寧定與重生力量。





KINDRED | Floral

玫瑰晨露般的柔和花香滲入琥珀暖意，猶如與摯友並肩無言相伴，安定而包容，重新連結身心。





INTENTION | Woody

薰衣草的清涼與檀香的沉穩交奏，將思緒拉回當下；每一次深呼吸，都像踩在林蔭小徑，步伐篤定而有方向。





為滿足不同生活需要，系列更涵蓋：EXTRACT Perfume Oil（50 ml／10 ml）、Ambience Diffuser 居室擴香、Essential Oil 芳療精油、Body & Hand Cleanser 沐浴潔手系列，以及Satin Body Oil Mist 身體絲潤噴霧。







