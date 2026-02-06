黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
本週 8 大必搶新品 Drop 精選
精選 Palace、Kith，還有 On、Sky High Farm Goods 等重磅聯乘，一次看清本週最值得入手的單品。
踏入新一週，我們的單品發售精選系列迎來全新一回。
本週陣容率先由 Palace Skateboards 帶來跨洲雙重企劃，先與 Schott NYC 聯手向 NYC 市政員工致敬，隨後再登陸香港推出與 South China FC 的限定聯乘。Kith 則以 Spring 2026 系列提升本季格調，將 Salomon 機能鞋履與 Giorgio Armani 全新 &Kin 西服剪裁結合；同時，HUF 亦喚起濃厚流行文化情懷，借鏡經典潛行諜戰遊戲 《Metal Gear Solid》，而 Dickies 則攜手 STRICT-G 推出以陣營世界觀為主題的 《Gundam》 工裝系列。同時，On 與 Sky High Farm Goods 再度回歸山徑，以野花為靈感推出全新膠囊系列；Paris Saint-Germain 則攜手 3.Paradis 為 Art Basel Qatar 打造橫跨足球與當代藝術的特別球衣。作為本週壓軸，©SAINT Mxxxxxx 再度聯手 New Era，為經典 MLB 帽款換上做舊處理與「new vintage」風格演繹。
以下為本週 8 大不容錯過的重點新品。
Palace x Schott NYC
Palace Skateboards 攜手傳統外套品牌 Schott NYC，推出以 New York City 市政制服為靈感的機能感 Spring 2026 膠囊系列。系列主打一款黑色 90 年代剪裁 CWU 飛行外套，配有同色系品牌標識與可拆式魔術貼布章，呼應經典工服設計，並搭配華夫格針織上衣與貼合抓絨層次單品。該聯乘系列將於 2 月 6 日透過 Palace 在美國、英國及歐洲率先發售，並於 2 月 7 日登陸日本、中國及韓國。
Palace Hong Kong 限定單品
為慶祝正式進駐本地市場，Palace 推出一個將英式滑板文化與香港深厚傳承相結合的限定膠囊系列。當中焦點是與傳奇球會 South China Football Club（SCAA）官方合作的聯名套裝，包含聯名運動套裝、球衣與帽款，其餘限定單品則包括飾以重新演繹龍紋與陰陽圖案的棒球外套及 T 恤。系列現已發售，與品牌於區內的全新布局同步登場。
©SAINT Mxxxxxx x New Era MLB 主題帽款系列
總部位於東京的品牌 ©SAINT Mxxxxxx 再度攜手 New Era，推出 Spring/Summer 2026 膠囊系列，為經典 Major League Baseball 元素注入「new vintage」懷舊質感。系列專注於 Retro Crown 9FIFTY 款式，帶來四款配色，皆點綴品牌標誌性做舊細節與仿舊圖案。聯乘帽款預定於 2 月 7 日經由 New Era 官方網店 及指定店舖發售。
Kith Spring 2026 系列
Kith 的 Spring 2026 系列展現出機能實穿與高級義式剪裁的精緻匯流。龐大產品線以與 Giorgio Armani 合作推出的 &Kin 西服單品首度亮相為主軸，同場亦帶來與 Salomon 及 Mephisto 攜手打造的全新鞋款輪廓。這個橫跨多品類、兼具粗獷機能與精緻奢華的系列現已透過 Kith 的全球渠道發售。
On x Sky High Farm Goods「Grow Wilder」膠囊系列
On 與 Sky High Farm Goods 回歸推出以 Hudson Valley 野花為靈感的 SS26 系列「Grow Wilder」。系列主打 Cloud 6 SHFG，帶來亮眼「Aster/Begonia」及「Gourami/Pier」配色，另外包括耐用的 Cloudrock Low WP 以及兒童款 Cloudplay，並配襯輕量機能服飾。系列將於 2 月 5 日經由 On、Sky High Farm Goods 及指定零售商發售。
Dickies x Gundam STRICT-G 系列
工裝龍頭 Dickies 與《Gundam》服飾支線 STRICT-G 攜手推出硬派膠囊系列，向作品中兩大對立勢力 Earth Federation 與 Principality of Zeon 致敬。系列以經典 874 Work Pant 為藍本，分別加入各陣營專屬配色與細節，並搭配圖案 T 恤及客製化 GI 皮帶。系列將於 2 月 7 日在各大 STRICT-G 店舖及指定 Dickies 門店正式發售，並已開放於 官方網路平台 預購至 2 月 8 日。
HUF x Metal Gear Solid 膠囊系列
HUF 今季從經典潛行諜戰作品 《Metal Gear Solid》 汲取靈感，打造滿載懷舊情懷的 SS26 系列。全線單品採用 Yoji Shinkawa 原創美術，當中包括拼貼印花連帽衛衣、滿版 Solid Snake 圖案針織毛衣，以及多款以全息箔處理完成、隨機盲袋包裝的滑板板面。系列現已於 HUF 官方網店 及指定零售商發售。
Paris Saint-Germain x 3.Paradis Art Basel Qatar 熱身球衣套裝
Paris Saint-Germain 推出由 3.Paradis 創意總監 Emeric Tchatchoua 操刀設計的限定熱身球衣套裝，以慶祝首屆 Art Basel Qatar 舉辦。球衣以具嘻哈風格的「Paris」字樣為主視覺，並加入帶有「Ruff Ryders」氣息的「R」標誌——設計過程更邀得 Swizz Beatz 參與，巧妙連結足球、時裝與當代藝術領域。此球衣套裝已正式上架，配合藝術博覽會於 2 月 5 日至 2 月 7 日的展期同步推出。
