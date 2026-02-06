本週 8 大必搶新品 Drop 精選

Palace Skateboards

踏入新一週，我們的單品發售精選系列迎來全新一回。

本週陣容率先由 Palace Skateboards 帶來跨洲雙重企劃，先與 Schott NYC 聯手向 NYC 市政員工致敬，隨後再登陸香港推出與 South China FC 的限定聯乘。Kith 則以 Spring 2026 系列提升本季格調，將 Salomon 機能鞋履與 Giorgio Armani 全新 &Kin 西服剪裁結合；同時，HUF 亦喚起濃厚流行文化情懷，借鏡經典潛行諜戰遊戲 《Metal Gear Solid》，而 Dickies 則攜手 STRICT-G 推出以陣營世界觀為主題的 《Gundam》 工裝系列。同時，On 與 Sky High Farm Goods 再度回歸山徑，以野花為靈感推出全新膠囊系列；Paris Saint-Germain 則攜手 3.Paradis 為 Art Basel Qatar 打造橫跨足球與當代藝術的特別球衣。作為本週壓軸，©SAINT Mxxxxxx 再度聯手 New Era，為經典 MLB 帽款換上做舊處理與「new vintage」風格演繹。

Palace Skateboards 攜手傳統外套品牌 Schott NYC，推出以 New York City 市政制服為靈感的機能感 Spring 2026 膠囊系列。系列主打一款黑色 90 年代剪裁 CWU 飛行外套，配有同色系品牌標識與可拆式魔術貼布章，呼應經典工服設計，並搭配華夫格針織上衣與貼合抓絨層次單品。該聯乘系列將於 2 月 6 日透過 Palace 在美國、英國及歐洲率先發售，並於 2 月 7 日登陸日本、中國及韓國。

為慶祝正式進駐本地市場，Palace 推出一個將英式滑板文化與香港深厚傳承相結合的限定膠囊系列。當中焦點是與傳奇球會 South China Football Club（SCAA）官方合作的聯名套裝，包含聯名運動套裝、球衣與帽款，其餘限定單品則包括飾以重新演繹龍紋與陰陽圖案的棒球外套及 T 恤。系列現已發售，與品牌於區內的全新布局同步登場。





©saint Mxxxxxx/New Era

©saint Mxxxxxx/New Era

總部位於東京的品牌 ©SAINT Mxxxxxx 再度攜手 New Era，推出 Spring/Summer 2026 膠囊系列，為經典 Major League Baseball 元素注入「new vintage」懷舊質感。系列專注於 Retro Crown 9FIFTY 款式，帶來四款配色，皆點綴品牌標誌性做舊細節與仿舊圖案。聯乘帽款預定於 2 月 7 日經由 New Era 官方網店 及指定店舖發售。





Kith

Kith

Kith

Kith

Kith 的 Spring 2026 系列展現出機能實穿與高級義式剪裁的精緻匯流。龐大產品線以與 Giorgio Armani 合作推出的 &Kin 西服單品首度亮相為主軸，同場亦帶來與 Salomon 及 Mephisto 攜手打造的全新鞋款輪廓。這個橫跨多品類、兼具粗獷機能與精緻奢華的系列現已透過 Kith 的全球渠道發售。

On/Sky High Farm Goods

On/Sky High Farm Goods

On/Sky High Farm Goods

On 與 Sky High Farm Goods 回歸推出以 Hudson Valley 野花為靈感的 SS26 系列「Grow Wilder」。系列主打 Cloud 6 SHFG，帶來亮眼「Aster/Begonia」及「Gourami/Pier」配色，另外包括耐用的 Cloudrock Low WP 以及兒童款 Cloudplay，並配襯輕量機能服飾。系列將於 2 月 5 日經由 On、Sky High Farm Goods 及指定零售商發售。

Dickies

Dickies

Dickies

工裝龍頭 Dickies 與《Gundam》服飾支線 STRICT-G 攜手推出硬派膠囊系列，向作品中兩大對立勢力 Earth Federation 與 Principality of Zeon 致敬。系列以經典 874 Work Pant 為藍本，分別加入各陣營專屬配色與細節，並搭配圖案 T 恤及客製化 GI 皮帶。系列將於 2 月 7 日在各大 STRICT-G 店舖及指定 Dickies 門店正式發售，並已開放於 官方網路平台 預購至 2 月 8 日。

Huf

Huf

Huf

HUF 今季從經典潛行諜戰作品 《Metal Gear Solid》 汲取靈感，打造滿載懷舊情懷的 SS26 系列。全線單品採用 Yoji Shinkawa 原創美術，當中包括拼貼印花連帽衛衣、滿版 Solid Snake 圖案針織毛衣，以及多款以全息箔處理完成、隨機盲袋包裝的滑板板面。系列現已於 HUF 官方網店 及指定零售商發售。

Paris Saint-Germain/3.paradis

Paris Saint-Germain 推出由 3.Paradis 創意總監 Emeric Tchatchoua 操刀設計的限定熱身球衣套裝，以慶祝首屆 Art Basel Qatar 舉辦。球衣以具嘻哈風格的「Paris」字樣為主視覺，並加入帶有「Ruff Ryders」氣息的「R」標誌——設計過程更邀得 Swizz Beatz 參與，巧妙連結足球、時裝與當代藝術領域。此球衣套裝已正式上架，配合藝術博覽會於 2 月 5 日至 2 月 7 日的展期同步推出。