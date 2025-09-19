Panasonic 新型電池可為 Tesla Model Y 增加 90 英里續航力

Panasonic 作為電動車 (EV) 巨頭 Tesla 的主要電池供應商，近日宣布正在全力開發一種新型高容量電池。這家日本公司旨在到 2027 年底將其所稱的「無陽極」技術提升至「世界領先」的容量水平。根據路透社的報導，這種電池採用了「無陽極」技術，意味著在製造過程中省略了陽極。這種創新的方法使得在電池首次充電時不會形成鋰金屬陽極，從而釋放出內部空間，讓電池內部能夠在同一體積中容納更高濃度的活性陰極材料，包括鎳、鈷和鋁，從而可能提高能量密度和容量。

如果 Panasonic 的這項技術成功，該公司聲稱可能會使電池容量增加 25%。對於 Tesla Model Y（運動型多用途車）來說，這可能意味著在不增加電池組大小的情況下，行駛距離可延長近 90 英里（約 145 公里）。這不僅可以提升電動車的實用性，還可能吸引更多消費者的關注，尤其是在競爭日益激烈的市場環境中。此外，這項技術還提供了另一種戰略選擇：製造更輕且潛在成本更低的電池。透過保持目前的行駛範圍並縮小電池組的物理尺寸，Panasonic 可以幫助汽車製造商減少車輛重量，降低生產成本。

隨著 Tesla 在美國的市場份額在 8 月份降至近八年來的最低點，其面對越來越多競爭者提供新型電動車型，Panasonic 的這項技術顯得尤為重要。報導指出，儘管尚未披露新技術將對製造成本和消費者價格的具體影響，但 Panasonic 的進步可能成為其合作夥伴 Tesla 在日益擁擠和競爭激烈的市場中的一個關鍵工具。路透社表示，尚不清楚該技術是否會幫助 Tesla 降低價格，而 Panasonic 也拒絕透露有關製造成本的具體細節。

在電池技術發展方面，Panasonic 並不是唯一一家追求這種先進電池架構的公司，許多全球電池製造商也在開發類似的無陽極技術。例如，固態鋰金屬電池技術的領導者 QuantumScape 已經開發出「無陽極」架構，並在 9 月與大眾汽車集團的 PowerCo 合作，在一台 Ducati 電動摩托車上展示了他們的技術。此外，美國公司 Our Next Energy 在 2022 年報導推出了一款大容量的「無陽極」電池，其能量密度為 1,007 Wh/l，容量為 240 Ah。Panasonic 也在 4 月宣布與住友金屬礦業合作，建立一個閉環回收系統，專注於從鋰離子電池陰極中回收鎳，這一過程旨在創建一個可持續的循環經濟，持續重用寶貴材料，減少對新原材料的需求，並促進環境可持續性。

此外，Panasonic 還計劃進入下一代電池市場，針對機器人和其他工業系統開發固態電池。根據彭博社的報導，該公司預計將在 2027 年 3 月首次推出這些電池的「樣本批次」。這一系列舉措不僅顯示了 Panasonic 在電池技術方面的積極探索，也體現了該公司對未來可持續發展的承諾，旨在在不斷變化的市場中保持競爭力。

