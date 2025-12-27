【PANDORA】年終冬日優惠 低至4折（即日起至11/01）

Pandora進行年終冬日優惠，由即日起1月11日，凡於門市或網店選購指定珠寶飾品即享低至4折優惠；同時，購買2件可享額外9折，購買3件或以上可享額外8折！

日期：即日起至2026/01/11

地點：Pandora分店及網店

