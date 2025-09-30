Pandora演唱會澳門站丨10.2優先訂票 Pandora演唱會延伸至澳門 即睇搶飛攻略、票價、座位表

如果擁有吳彥祖的外表，你會過著怎樣的愛情生活？由入行前的少年狀態，到了現在的大叔年紀已經帥氣十足，絕對有資格選擇過著花花公子的生活。但他由婚前已是個專一男子，到了和Lisa.S結婚也有了女兒，也過得尊重又和諧。乘著吳彥祖51歲生日，也來回顧這位頂級男神的愛情觀。

Yahoo Style HK ・ 9 小時前