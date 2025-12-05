Panerai沛納海Radiomir中文加州面腕錶：配備8日動力儲存

Panerai沛納海推出全新Radiomir八日動力儲存中文版腕錶PAM02088，靈感源自一款搭載加州面錶盤的Panerai典藏腕錶（編號3646）。錶盤設計特別，上半部份（10、11、1、2時位置）飾有羅馬數字，而下半部份（4、5、7、8時位置）則飾有中文數字。新作採用45毫米枕形錶殼，經過仿舊技術處理，呈仿舊刮痕，防水深度100米，搭載P.5000手動機芯，動力儲備長達八日，以特長動力支援復古軍錶型格。

中文版加州面錶盤：靈感源自傳統農曆年

全新Radiomir腕錶搭載的漸變灰黑色加州面錶盤是以傳統農曆年為靈感製造，錶盤下半部份4、5、7、8時位置的時標採用中國數字，上半部份10、11、1、2時位置則保留羅馬數字。PHOTO/ PANERAI

甚麼是加州面（California Dial）錶盤？傳統腕錶錶盤上的數字又叫時標；時標多數是由單一款羅馬數字、阿拉伯數字或幾何圖案組成，搭配指針顯示時間。加州面錶盤設計有別傳統，錶盤上半部份和下半部份飾有兩款數字時標：10、11、1、2時位置採用羅馬數字，而4、5、7、8時位置採用阿拉伯數字，12時位則設有倒三角形圖案，其他位置的時標則以幾何圖案表示，規範非常清晰。

錶盤中央設有藍色拋光精鋼指針。這種指針色澤採用300°C 的控溫氧化工藝製造，色彩豐盈飽滿。PHOTO/ PANERAI

全新Radiomir腕錶所搭載的加州面錶盤是以傳統農曆年為靈感，採用漸變灰黑色錶盤，錶盤下半部份4、5、7、8時位置的時標採用中國數字，上半部份10、11、1、2時位置則保留羅馬數字。錶盤還飾有條形時標與軌道式分鐘刻度外圈。錶盤中央設有藍色拋光精鋼指針。這種指針色澤採用300°C 的控溫氧化工藝製造，色彩豐盈飽滿。

P.5000手動機芯：八日動力儲備

P.5000手動機芯動力儲備長達八日，結構堅固，底部僅露出橫跨式擺輪板橋和中間輪。佩戴者通過透明錶背便可觀賞機芯運轉。PHOTO/ PANERAI

腕錶搭載P.5000手動機芯，提供八日動力儲備；意思是指腕錶在滿鏈狀態下，機芯能如常運轉的時間長達八日。這種設計也有典故。1950年代，Panerai為了減少用家頻繁上鏈而降低滲水風險，便採用一款動力儲備長達八日的手動機芯Angelus SF240。新作參考典藏腕錶，同樣採用手動機芯為腕錶提供動力。只要用家轉動錶冠上鏈，能為機芯重新提供動力，操作過程充滿機械情懷。

P.5000手動機芯結構堅固，機芯由兩塊夾板固定，底部僅露出橫跨式擺輪板橋和中間輪。可變慣性平衡擺輪外緣設有微型螺絲，實現精準走時調校。擺輪由橫跨式板橋支撐，有助提升走時穩定度。橋板構造堅固，能確保擒縱裝置在受到衝擊時維持運轉。

復古造舊處理錶殼：透視機芯運轉

腕錶採用45毫米枕形精鋼錶殼，表面經過復古造舊處理。品牌透露製作方法，先將錶殼覆上黑色PVD塗層，再由工匠以手工打磨方式刷去黑色PVD塗層，從而形成一些像刮痕般的紋理。這種技術有效減低金屬錶殼亮澤，觀感低調含蓄。錶殼輪廓也復古，靈感源自Panerai 1935年歷史錶款，設有纖細的流線型錶耳和洋蔥形錶冠。底蓋設有藍寶石水晶玻璃錶背，能透視P.5000手動機芯底部之擺輪和中間輪運轉。

時標和指針覆有夜光塗層，在昏暗環境散發迷人夜光。腕錶配備植鞣革復古灰綠色小牛皮錶帶和梯形精鋼錶扣。PHOTO/ PANERAI

腕錶防水深度100米；配備植鞣革復古灰綠色小牛皮錶帶和梯形精鋼錶扣。整體設計從外到內皆流露懷舊情懷，將上世紀中期實而不華的製錶美學帶到現代。