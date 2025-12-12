宏福苑五級火追蹤︱一文整合六大監管斷層
Pantone 2026年度代表色「雲上舞白 Cloud Dancer」 | 從喧囂混亂之中追求靜謐與重生
從1999年開始，全球色彩權威Pantone均為來年選出年度代表顏色（Color of The Year），透過色彩語彙反映全球的社會脈搏、文化氛圍與設計參考指標，而2026年便由「雲上舞白」Cloud Dancer（Pantone 11-4201）當選。
為身心帶來喘息
根據Pantone官方形容，Cloud Dancer（Pantone 11-4201）這種如雲朵般飄逸、通透與寧靜的中性色調，能在喧囂與變化急促的社會注入靜謐氣息，同時具備安撫身心的力量。不論視覺、感覺或實際使用上，Cloud Dancer亦可以令人注意力更集中、思緒更放鬆，從而激發無限的創意力與可能性。
回歸真實自我
Pantone色彩研究所行政總監Laurie Pressman更補充，我們正身處於變革過渡的年代，比以往更加渴求平靜時刻及重生機會，而低調內斂的Cloud Dancer色調正好讓我們擺脫外界的紛擾，卸下陳舊思維的層層束縛，專注傾聽內心的聲音感受，並經沉澱後重新構想未來及自身在世界中的定位。
既獨立亦多樣化的Cloud Dancer
Cloud Dancer也是一種具備高度多樣性的關鍵顏色，既能獨當一面成為主色，也能與其他顏色組合協調，讓所有色彩綻放更顯眼的光芒。它可以在空間裡營造開揚、明亮、和諧而純淨的氛圍，設計上也符合近年備受推崇的極簡美學主義，為不同類型和材質的產品增添永不過時的自然風格。
大埔宏福苑五級火｜災民覓租盤被朋友妻坐地起價 批評對方是「吸血鬼」
大埔宏福苑五級火造成至少160人死亡，大批災民痛失家園。有一名災民近日在網上發文，指事發後一直努力尋找租盤，獲朋友妻子介紹有一間未補地價的公屋單位出租，但突然坐地起價，他狠斥對方是「吸血鬼」。 該名災民發文指，有一名認識了30年的老朋友，其妻子「有一間遺產買斷了，未補地價的公屋」無人居住，原本指可以1萬元租予事主am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜災民須五日內遷離旅舍 每日致電「一戶一社工」求助 社工稱房協熱線長期「唔通」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】上月26日下午發生的宏福苑大火，距今十六天。社會的關注度開始減退，但災民的困境才剛剛浮現。《Yahoo新聞》接觸到好幾位宏福苑居民，他們目前暫居於粉嶺的NGO旅舍，但五天之後就必須遷出，他們每日致電一戶一社工求救，但每次的答覆都是「沒有答覆」，社工亦不諱言連他們的直撥熱線也「永遠打唔通」。災民之前一直壓抑的情緒，歷兩星期之後終於爆煲，不少街坊須求診精神科醫生；災民之間的訊息亦十分混亂，他們有感只能自救。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
沙田馬場男子持橫額衝入跑道被制服 橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田馬場今日（ 14 日）舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況一度十分危險。Yahoo新聞 ・ 45 分鐘前
商務及經濟發展局前局長蘇錦樑逝世 終年 67 歲｜Yahoo
前商務及經濟發展局局長蘇錦樑逝世，終年 67 歲。行政長官李家超對蘇錦樑辭世表示哀悼。前特首梁振英在社交媒體發文悼念。據了解，自 2017 年離開政府「無官一身輕」的蘇錦樑，近年患有白血病。他除了效力過曾蔭權及梁振英班子的「熱廚房」，亦曾任民建聯副主席、醫院管理局成員、策略發展委員會成員及嶺南大學校董會成員。Yahoo新聞 ・ 1 天前