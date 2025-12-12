Pantone 2026年度代表色「雲上舞白 Cloud Dancer」 | 從喧囂混亂之中追求靜謐與重生

從1999年開始，全球色彩權威Pantone均為來年選出年度代表顏色（Color of The Year），透過色彩語彙反映全球的社會脈搏、文化氛圍與設計參考指標，而2026年便由「雲上舞白」Cloud Dancer（Pantone 11-4201）當選。

為身心帶來喘息

細看能發現Cloud Dancer並非純粹白色，卻帶點猶如晨曦的暖和色調。PHOTO / Pantone

根據Pantone官方形容，Cloud Dancer（Pantone 11-4201）這種如雲朵般飄逸、通透與寧靜的中性色調，能在喧囂與變化急促的社會注入靜謐氣息，同時具備安撫身心的力量。不論視覺、感覺或實際使用上，Cloud Dancer亦可以令人注意力更集中、思緒更放鬆，從而激發無限的創意力與可能性。

回歸真實自我

Cloud Dancer或近似的色調，有機會成為來年時裝的主流趨勢。PHOTO / Dior

Pantone色彩研究所行政總監Laurie Pressman更補充，我們正身處於變革過渡的年代，比以往更加渴求平靜時刻及重生機會，而低調內斂的Cloud Dancer色調正好讓我們擺脫外界的紛擾，卸下陳舊思維的層層束縛，專注傾聽內心的聲音感受，並經沉澱後重新構想未來及自身在世界中的定位。

既獨立亦多樣化的Cloud Dancer

Cloud Dancer既能成為主色，也能與其他顏色組合協調，讓所有色彩綻放更顯眼的光芒，同時適合套用至不同設計範疇。PHOTO / Pantone

Cloud Dancer也是一種具備高度多樣性的關鍵顏色，既能獨當一面成為主色，也能與其他顏色組合協調，讓所有色彩綻放更顯眼的光芒。它可以在空間裡營造開揚、明亮、和諧而純淨的氛圍，設計上也符合近年備受推崇的極簡美學主義，為不同類型和材質的產品增添永不過時的自然風格。