Pantone 2026年度色「雲舞白」：26年來首款白色系發表象徵新生

自1999年起，全球色彩權威機構Pantone，持續以年度代表色為全球各大創意產業揭開新一年的序幕。每到歲末，設計師、品牌與文化觀察者皆引頸期盼，期待從Pantone的選色中窺見未來的趨勢方向。隨著2026年的腳步愈來愈近，Pantone於此時正式宣佈將由色號11-4201的「雲舞白」（Cloud Dancer）擔任2026的年度代表色，為新一年鋪陳清新，同時深遠的平靜力量。

介紹1：如晨霧般的純淨色調

「雲舞白」，是一種介於極簡與柔和之間的純淨色調。它既不張揚，也不冷冽，就宛如清晨的薄霧或山巒間飄浮的雲影，以「無聲勝有聲」的方式，為我們悄然帶來視覺上的呼吸感。這抹色彩也像是一個提醒，提醒著我們：在忙碌喧囂之中按下暫停鍵，讓心緒得以自我省思，重新找到再次成長的空間。

介紹2：心緒重生的空白畫布

當然，「雲舞白」所傳遞的意義，並非只有單純的純淨或空無；相反地，它也像是一張待由人們慢慢繪填上去的人生畫布，象徵嶄新一年的無限展開。從設計、時尚到生活…等風格，其柔韌的詮釋空間，皆能讓它適應不同文化、產業與情感的投射。

介紹3：自1999年以來的首款白色系發表

值得一提的是，這亦是Pantone自1999年發佈年度色以來，這26年期間，“︁第一次”︁選擇以白色系作為年度趨勢色！由此可見，此一「雲舞白」（上圖右），背後所承載著深遠的意義。當我們將視線拉回此選色的核心精神，或許…一切正如Pantone高層為此給出的詮釋：「這抹高雅、宛如雲霧飄渺的白，是我們冀望能在當今重視靜思與內在探索的社會中，帶來一份象徵平靜的力量。讓思緒自在流動、讓創意得以深呼吸，共同開拓更多可能與空間。」

