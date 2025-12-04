Pantone 2026年度色「雲朵白」出爐！再見「摩卡慕絲」迎來令人身心放鬆、乾淨寧靜的雲朵白色

Pantone 2026年度 色「雲朵白」出爐！再見「摩卡慕絲」迎來令人身心放鬆、乾淨寧靜的雲朵白色

Pantone 2026年度色出爐，是有著靜謐之美的「雲朵白」（Cloud Dancer）。這高雅的中性色調，帶有輕盈通透的氣息，如同在喧囂世界中的一縷輕語，傳遞著平靜與安寧。「雲朵白」象徵著在重新發掘靜思價值的社會中，一股令人安撫的力量。

（IG@pantone）

2026年Pantone年度代表色：PANTONE 11-4201 Cloud Dancer，這抹柔和的白色蘊含著靜謐之美，Pantone邀請各位放鬆身心、專注當下，讓思緒自由飄蕩，讓創意自在呼吸。

官方圖片

無論在流動或靜止之間，雲朵白Cloud Dancer，如光影般飄渺，在平靜之中孕育重生、激發洞見，並釋放創造力。告別2025年的「摩卡慕絲」後迎來的「雲朵白」，大家喜歡嗎？

官方圖片

