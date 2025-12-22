Pantone 2026「雲舞白」白色名牌手袋來襲！LV、DIOR、miu miu、BV、Celine...哪款是你的命定款？

2026 流行趨勢提前鎖定！Pantone「雲舞白」憑著輕盈高級質感橫掃時尚圈，Louis Vuitton、DIOR、Celine ...等各大精品紛紛打造同款色調經典袋款，清新感覺讓人一眼心動，即看哪一款能成為你的時尚命定款？

Pantone公佈的2026年度代表色Cloud Dancer（雲舞白），是一款充滿呼吸感的通透白色調。不同於純白的銳利，它帶有細微的溫潤質感，不僅為穿搭注入清爽氣息，更為創意留出廣闊空間，讓想像力在潔淨色調中自由漫遊，成為跨越季節的百搭流行色！

Pantone 2026年度白色手袋1. Bottega Veneta Maxi Veneta（HK$70,000）

Bottega Veneta Maxi Veneta（HK$70,000）

以無縫編織工藝打造，蓬鬆柔軟的皮革質感溫潤高級，搭配雲舞白更顯質感。經典編織紋理搭配流行色，加上特大容量，無論正式或休閒場合都能輕鬆駕馭！

Pantone 2026年度白色手袋2. Dior 小號Dior Toujours 直向手挽袋（HK$28,000）

Dior 小號Dior Toujours 直向手挽袋（HK$28,000）

人氣極高的Toujours袋款新出了金白雙色！鑲嵌金色金屬線的大型藤格紋縫線超搶眼，寬敞內隔層能收納必備物品，皮革搭帶與可調校 CD Lock 鎖扣兼具安全與設計感，頂部手柄 + 可拆卸肩帶，可以隨時變換手提、肩背、斜孭等三種用法，時尚又實用！

Pantone 2026年度白色手袋3. Louis Vuitton Viv-ified Backpack（HK$31,000）

Louis Vuitton Viv-ified Backpack（HK$31,000）

Viv-ified Backpack隸屬 Vivenne Playful Shapes 系列，以舒適的羊毛皮材質搭配經典 Monogram 帆布裝飾。Vivienne 造型磁扣蓋設計俏皮可愛，內部空間充足能容納日常物資，雲舞白調讓休閒背包更添清新感，非常值得收藏。

Pantone 2026年度白色手袋4. MIU MIU IVY 皮革手袋（HKD14,100）

MIU MIU IVY 皮革手袋（HKD14,100）

MIU MIU 的 IVY 皮革手袋以簡約線條重新演繹經典設計。小牛皮呈現柔和光澤，搭配「雲舞白」色調更顯優雅清新。尺寸小巧不笨重，不論約會或日常出街都能為整體造型加分，性價比超高。

Pantone 2026年度白色手袋5. CELINE SMALL BUCKET LOUISE IN SMOOTH CALFSKIN（HK$23,000）

CELINE SMALL BUCKET LOUISE IN SMOOTH CALFSKIN（HK$23,000）

以光滑小牛皮打造，簡潔水桶造型搭配雲舞白超顯質感！皮革蓋片搭配經典TRIOMPHE 磁吸扣，安全又方便，水桶形收納空間充足，且支持手提、肩背、斜孭三種背法，同樣百搭不挑穿搭風格！

