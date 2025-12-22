PAObank年內總資產增長逾100% 再獲陸控增資5億港元

首間數字銀行提供線上及線下全方位保險服務

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月22日 - PAO Bank Limited（「PAObank」）宣佈，隨著業務不斷擴大，銀行今年總資產按年錄得逾一倍增長，並再度獲陸金所控股有限公司（陸控）（06623.HK, NYSE LU）增資5億港元，進一步鞏固資本實力。PAObank將繼續強化科技實力，全方位升級個人銀行業務，以「好用的理財數字銀行」為目標，帶來一站式理財體驗，成為平安集團在港的綜合金融平台之一。



連同早前增資，陸控於2025年向PAObank注資達7億港元，展現對本行發展的堅實支持。PAObank行政總裁姚文松先生表示：「 PAObank再度獲陸控加碼注資，充分體現股東對數字銀行發展前景的高度信心，以及對本行長遠發展的大力支持。PAObank的個人銀行業務版圖正急速擴大，繼早前宣布獲發投資牌照，並即將正式推出市場。我們亦成為首間提供線上及線下全方位保險服務的數字銀行。我們積極以創新數碼科技連繫每位客戶，令投保及金融服務不止於智能，更充滿溫度，讓客戶在生活每個時刻，享受更靈活周全的保障，成為平安集團在港的綜合金融平台之一。」



過去一年，PAObank不斷提升個人銀行服務，並創下多項重要里程碑。截至今年11月底，本行總資產按年增長超過100%，業務規模大幅擴展。繼今年3月正式進軍保險業務，PAObank亦宣佈成為香港首間數字銀行提供線上及線下全方位保險服務，無論汽車保險、旅遊保險和家居保險等一般保險產品，更將保險產品升級至涵蓋多元化人壽保障及儲蓄保險計劃，全程無紙化流程，讓客戶在彈指之間即可投保，享受更便捷、無縫且安全的保障。作為中國平安的成員公司，PAObank積極融合銀行和保險優勢；並逐步打造保險理財生態圈，讓客戶於享受銀行服務的同時，亦可兼享全方位保障，成為具有保險DNA的數字銀行。





Hashtag: #PAObank #DigitalBank #CapitalInjection #Insurance



廣告 廣告

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於PAO Bank Limited

PAO Bank Limited（簡稱「PAObank」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司，憑藉其豐富的中小企銀行服務經驗及領先的金融科技優勢，致力推動普惠金融並創建數字銀行生態圈。PAObank於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，主要透過數碼渠道提供銀行服務。PAObank正發展多元化業務，包括個人銀行業務及中小企銀行業務，服務香港以至大灣區的客戶，銳意成為平安集團在港的綜合金融平台。





新聞稿由客戶提供

