PAObank推出「智安存」優惠
存款受保障兼賺取額外1%港元活期存款年利率
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月9日 - PAO Bank Limited（「PAObank」）全面升級「智安存」資金保護措施，進一步鞏固客戶存款保障。為鼓勵客戶多加善用「智安存」及銀行各項防騙措施，所有PAObank個人客戶由即日起至2026年3月31日，啟用智安存並鎖定指定金額可享額外1%港元活期存款年利率優惠，藉此提升客戶對資金的自我保護意識，主動防範潛在風險。
現時PAObank客戶可隨時透過本行個人銀行手機應用程式，申請啟用智安存保護措施，鎖定銀行賬戶內部分或全部存款。由即日起至2026年3月31日，PAObank個人客戶只要於指定港元活期儲蓄賬戶透過「智安存」設定受保護存款，鎖定存款總額達10,000港元即可享額外1%港元活期存款年利率，每個客戶每月最高可獲100港元額外利息。若客戶需動用已鎖定的存款，必須親臨本行辦事處辦理，本行會在核實身份後三個工作天內完成解鎖，全方位守護客戶資金。
詳情請瀏覽PAObank網站www.paob.com.hk。如有任何查詢，請透過PAObank個人銀行手機應用程式內的在線客服或致電本行客戶服務熱線 3762 9900聯絡我們。
優惠受「智安存額外1%港幣活期存款利率優惠」條款及細則約束。
關於PAO Bank Limited
PAO Bank Limited（簡稱「PAObank」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司，憑藉其豐富的中小企銀行服務經驗及領先的金融科技優勢，致力推動普惠金融並創建數字銀行生態圈。PAObank於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，主要透過數碼渠道提供銀行服務。PAObank正發展多元化業務，包括個人銀行業務及中小企銀行業務，服務香港以至大灣區的客戶，銳意成為平安集團在港的綜合金融平台。
